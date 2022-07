Bundesfeier Fischingen zu Gast in Fischingen: Deutscher Musikverein spielt an Bundesfeier Die diesjährige Fischinger Bundesfeier steht ganz im Zeichen des 50-Jahr-Jubiläums der politischen Gemeinde. Entsprechend originell ist das Festprogramm.

Der Musikverein GutKlang existiert seit 1924 im deutschen Fischingen Sulz. Am 31. Juli ist er zu Gast im Hinterthurgauer Fischingen. Bild: PD

Ein deutscher Musikverein an einer Schweizer Bundesfeier? In Fischingen gibt es gleich mehrere Anlässe für diese originelle Idee: Allem voran feiert die politische Gemeinde heuer ihr 50-jähriges Bestehen. In diesem Rahmen finden in der Gemeinde nicht nur während des ganzen Jahres zahlreiche Veranstaltungen statt, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben sich auch gleich ihr eigenes Geburtstagsgeschenk gegönnt: die Hofholzhütte.

Die neu erstellte Waldhütte am Chilberg ist denn auch am 31. Juli Schauplatz der diesjährigen Fischinger Bundesfeier, ihre Taufe einer der Programmpunkte des Anlasses. Gleich zwei Einheimische bestreiten die obligaten Ansprachen: Gemeindepräsident René Bosshart und alt Ständerat Hermann Bürgi.

Musikverein aus deutscher Partnergemeinde

Ein besonderes Schmankerl hat sich der Fischinger Gemeinderat zudem für die musikalische Umrahmung der Feier einfallen lassen: Er hat den Musikverein GutKlang aus der baden-württembergischen Partnergemeinde und Namensvetterin Fischingen Sulz eingeladen. Die deutschen Musikantinnen und Musikanten werden die Fischinger Bevölkerung genauso musikalisch unterhalten wie das einheimische Quartett «Ofelochhöckler».

Die Fischinger Bundesfeier 2022 startet am Sonntag, 31. Juli, um 16 Uhr. Weil das Parkplatzangebot im Gebiet der Hofholzhütte beschränkt ist, hat der Gemeinderat einen kostenlosen Busbetrieb aus allen Ortsteilen organisiert. Dessen Fahrplan findet sich auf der Website der Gemeinde unter der Rubrik «Aktuelles».