Extremsport Bike-Tortur durch die älteste Wüste der Welt: Der Müllheimer Kurt Schneider nimmt in Westafrika am Desert-Dash-Rennen teil

Er will an einen der unwirtlichsten Orte auf dem Planeten und erfüllt sich damit einen Lebenstraum. Der pensionierte Grenzwächter Kurt Schneider nimmt im Dezember am Mountainbike-Rennen Desert-Dash durch die Namib-Wüste an der Südwestküste Afrikas teil. Bei extremen Temperaturen muss er 393 Kilometer innert 24 Stunden zurücklegen.