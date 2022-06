Unterhaltung Blasmusik, Bratwürste und Badehosen am Ufer des Bichelsees Der Männerchor Neubrunn sorgte am Ufer des Bichelsees für Unterhaltung. Bei herrlichem Sommerabendwetter sind es am Mittwochabend dutzende junge und ältere Gäste, die sich im Strandbad von den Klängen berieseln lassen.

Der Männerchor Neubrunn und die Musikgesellschaft Bichelsee-Balterswil luden erneut zu Musik und Gesang am Bichelsee ein. Bild: Christoph Heer

Mit Musik und Gesang am Ufer des Bichelsees unterhielten der Männerchor Neubrunn, unter der Leitung von Daniel Stamm und die Musikgesellschaft Bichelsee-Balterswil, unter der Leitung von Tina Egger, das zahlreiche Publikum. Bei herrlichem Sommerabendwetter sind es am Mittwochabend dutzende junge und ältere Gäste, die sich im Strandbad von den Klängen berieseln lassen. Einige holen sich eine Bratwurst vom Grill und ein kühles Bier am Kiosk, andere sind noch in Badehose, oder Bikini, gekleidet und schwimmen eine weitere Runde im See. Ein kleines, feines Musik- und Gesangsfest mit viel guter Laune und freundschaftlichem Miteinander.