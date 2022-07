Bauprojekt Thurgauer Kantonalbank plant in Aadorf einen Umbau für bis zu neun Millionen Franken – die Visiere stehen schon Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) will die Geschäftsstelle in Aadorf zu einer Beratungsbank umgestalten. Die ganze Liegenschaft soll erneuert und aufgestockt werden und dabei Platz für sieben Wohnungen schaffen. Die Baueingabe für das Millionenprojekt direkt neben dem Dorfzentrum erfolgt im August.

Die noch ohne Visiere versehene TKB-Filiale an der Morgentalstrasse in Aadorf. Bild: PD

Seit 60 Jahren befindet sich die TKB Aadorf an ihrem Standort an der Morgentalstrasse 4. Gemäss der aktuellen TKB-Medienmitteilung soll die Geschäftsstelle zu einer Beratungsbank umgebaut werden. Beim Umbau für Kosten von acht bis neun Millionen Franken möchte die Bank das ganze Gebäude erneuern. TKB-Mediensprecherin Anita Schweizer spricht von einem «Bekenntnis zum Standort Aadorf».

Umbau TKB Aadorf

Beim Umbau soll der dreistöckige Bau bis auf das Erdgeschoss zurückgebaut werden. Danach werde die Liegenschaft neu vier Etagen aufweisen. Dabei sind sieben Mietwohnungen in unterschiedlichen Grössen geplant, wo bisher lediglich Bankangestellte ein und aus gegangen sind. Das Team der TKB werde neu nur noch im Erdgeschoss tätig sein. Das Gebäude werde zudem mit Erdwärme beheizt und auf dem Dach wird eine Fotovoltaikanlage installiert, heisst es weiter.

Startschuss je nach Bewilligungsverfahren im Herbst

Die Baueingabe für das TKB-Grossprojekt erfolgt im August. Obschon die Bewilligung also noch nicht vorliegt, konnten die Visiere bereits gestellt werden. Die Bauarbeiten sollen im Herbst starten. Der genaue Zeitpunkt hängt indes vom Verlauf des Bewilligungsverfahrens ab, betont Schweizer. Insgesamt werde die Bauzeit voraussichtlich rund zwei Jahre dauern. Während des Umbaus wird die TKB in ein Provisorium an der Bahnhofstrasse 12 ziehen. (red/sko)