Auszeichnung «Wer den Anschluss verpasst, verliert» – August Brühwiler AG aus Balterswil erhält die Auszeichnung «Schweizer Holz» Der Holzindustriebetrieb August Brühwiler AG geht mit der Zeit, investiert und entwickelt sich fortlaufend. Und das hat sich ausgezahlt. Denn kürzlich wurde dem Familienbetrieb aus Balterswil die Auszeichnung «Schweizer Holz» durch den Dachverband für Thurgauer Wald- und Holzwirtschaft verliehen.

David Brühwiler, August Brühwiler und Patrick Brühwiler als ein Teil der Geschäftsleitung des Holzindustriebetriebs August Brühwiler AG. Bild: Christoph Heer

Körperliche Anstrengungen. Das kommt August Brühwiler in den Sinn, wenn er an seine Anfangszeiten denkt. Der Geschäftsleiter sagt: «Ich weiss noch genau: In Abteilungen, wo einst sieben Mitarbeiter gearbeitet haben, stehen sie heute zu zweit und sorgen für den funktionierenden Betrieb. Es ist erstaunlich, wie sich die Modernisierung verbreitet hat, damit sind aber nicht nur positive Aspekte herauszulesen», sagt Augst Brühwiler und fährt fort:

«Damit meine ich unter anderem den Zeitdruck oder das Persönliche, für das immer weniger Zeit bleibt.»

So war es indes im Jahr 1961, als die Firma ihren ersten Stapler in Betrieb genommen hatte. «Bei der Mechanisierung und Digitalisierung muss man stets dranbleiben. Wer den Anschluss verpasst, verliert.»

Heute gehöre die August Brühwiler AG in Balterswil als Holzindustriebetrieb landesweit zu den grössten der Branche. Dabei hat das Unternehmen die Produktionsstätten ständig erweitert und sich flächenmässig ausgeweitet. So beliefert der firmeneigene Lastwagen Holzbauer und Schreinereibetriebe in der gesamten Deutschschweiz. Und im Sägewerk werden jährlich rund 35’000 Kubikmeter Rundholz aus der Region geschnitten. Um die Kapazitäten zu erweitern, wurde im Jahr 2018 die Gattersägelinie durch eine Bandsägelinie ausgetauscht.

Ein Blick in die Hallen des Holzindustriebbetriebs August Brühwiler AG in Balterswil. Bild: Christoph Heer

Daraus werden unter anderem rund 8000 Kubikmeter Schnittholz auf der Hobelmaschine zu Täfer, für den Innen- sowie Holzschalungen für den Aussenbereich, verarbeitet. Durch die Lackierstrasse fliessen jährlich an die 100’000 Liter lösemittelfreie Lasuren und Lacke. Im Jahr 2000 kam mit dem Leimwerk in Fimmelsberg (Gemeinde Amlikon-Bissegg) eine weitere Produktionsstätte hinzu. Und genau diese wurde kürzlich ausgezeichnet.

Eine Auszeichnung für Holz aus dem Thurgau

Dabei hat die Sektion Lignum Ost der August Brühwiler AG für ihre Lagerhalle in Fimmelsberg das Label «Schweizer Holz» überreicht. Denn unter dem Motto «Leimholz aus dem Thurgau» werden dort jährlich rund 12’000 Kubikmeter Schnittholz zu Leim- und Brettschichtholz verarbeitet. «Für die neue Lagerhalle haben wir 190 Kubikmeter Holz aus dem Schweizer Wald einsägen und verbauen können. Das Positive an Holz ist, dass dieser Rohstoff schnell nachwächst», meint August Brühwiler.

Pionierarbeit aber keine Lernende

Doch auch in diversen anderen Aspekten zeichne sich das Unternehmen aus. So läutete die Hinterthurgauer Firma mit dem Bau des Lackierwerks im Jahre 1986, vor allem aber mit der ausschliesslichen Verwendung von lösemittelfreien Produkten eine neue Zeitepoche ein. «Im Bereich der Oberflächenbehandlungen gilt das Unternehmen auch heute noch als Vorreiter. Werden doch in enger Zusammenarbeit mit den verschiedenen Farbherstellern fast Jahr für Jahr neue Akzente gesetzt», sagt David Brühwiler, er ist zuständig für das Hobelwerk- und Lackierwerk.

Dennoch hat das Unternehmen auch mit Problemen zu kämpfen: «Heute zählen wir rund 42 Angestellte, wobei wir leider aktuell keine Lernenden ausbilden. Es ist einfach schwierig, geeignetes Personal zu finden, insbesondere Schulabgänger», sagt Patrick Brühwiler, der die Firma mit David und August Brühwiler in der vierten und fünften Generation leitet. Dennoch gehe es dem Unternehmen gemäss David Brühwiler gut. Er sagt: «Obwohl uns die Coronazeit forderte, dürfen wir doch mit Bestimmtheit sagen, dass wir diese Krise überstanden haben. Die Bautätigkeit war ja von den Coronarestriktionen nicht allzu hart betroffen, das spielte uns natürlich in die Karten.»