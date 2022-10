Ausbau Rickenbach hat Platzmangel und lädt zur ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung Die Primarschulgemeinde Rickenbach muss für kommendes Schuljahr mehr Klassen eröffnen als einst geplant. Am 7. Dezember können die Schulbürger das Problem lösen.

Die Rickenbacher Primarschulanlage braucht kommendes Jahr mehr Platz. Archivbild: Nana Do Carmo

«Nun hat die Raumnot auch die Primarschule auf dem Areal der Kirchstrasse erreicht», schreibt die Primarschulbehörde Rickenbach in den aktuellen Gemeindenachrichten. Auf das kommende Schuljahr müsse im Sommer 2023 eine weitere 5./6. Klasse eröffnet werden. Hierfür sei geplant gewesen, das zweite Obergeschoss des Schulhauses 1911 und den Estrich auszubauen. Das aktuell laufende Schuljahr und sein Betrieb haben nun aber gezeigt, dass der vorhandene Platz nicht ausreicht.

«So kam die Anfrage der Jean Kraut AG im Frühling dieses Jahres wie gerufen», schreibt die Behörde weiter. Da die Wiler Rahmen & Goldleisten AG ihren Betrieb per Ende 2022 auflöst, werden die Räume der Liegenschaften der ehemaligen Weberei Jean Kraut AG an der Mühlestrasse ab Januar 2023 frei. Das Gebäude 1, oben an der Mühlestrasse, eignet sich gut zur Unterbringung von drei Schulzimmern und einem Gruppenraum.

Im obersten Stockwerk können die jetzigen Büros als Büro für die Schulsozialarbeit sowie als Vorbereitungs- und Aufenthaltsraum für die Lehrpersonen genutzt werden. Die durch die Schule nicht benötigten Büroräumlichkeiten würde die Jean Kraut AG an Dritte vermieten.

Die ehemaligen Webereisäle müssten noch erheblich umgebaut werden, damit diese als Schulzimmer gebraucht werden können. Da die Schule die neuen Zimmer bereits ab August 2023 benötigt, müssen die Umbauarbeiten im Januar 2023 starten können. Logischerweise startet die Firma Jean Kraut AG erst mit den Umbauarbeiten, wenn seitens Schule ein verbindlicher Mietvertrag vorliegt. Dies muss aus zeitlichen Gründen noch im Dezember erfolgen. Somit wurde die Einberufung einer ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung notwendig.

Da die Politische Gemeinde Rickenbach für den 7. Dezember die Budgetversammlung vorgesehen hat, nutzt die Primarschulgemeinde diesen Termin nun ebenfalls für ihre Versammlung.

An diesem Abend wird die Behörde unter anderem den Mietvertrag mit der Jean Kraut AG vorlegen sowie einen Kredit zum Ausbau der neu gemieteten Schulräume beantragen. Um welche Summe es sich handeln wird, weiss Schulpräsident Leo Haas noch nicht. Er sagt auf Anfrage: «Die Planung der neuen Schulräume ist noch nicht abgeschlossen und somit sind auch die Baukosten noch nicht komplett beisammen, sodass darauf basierend seitens Besitzer der Liegenschaft ein Mietpreis bestimmt werden kann.»

Die Einladung zur ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung mit der entsprechenden Botschaft will die Schule spätestens am 21. November verschicken. (red/kuo)