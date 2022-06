Alternatives Wohnen Glück auf 20 Quadratmetern: Zwei Deutsche haben ihr Minihaus selbst gebaut und leben jetzt darin in Wängi Cäcilia Riederer und Moritz Steinberg bewohnen in der Gemeinde Wängi ein selbst gebautes Minihaus. Für die beiden ist es das Paradies auf Erden.

Die stolzen Hausbesitzer: Cäcilia Riederer und Moritz Sternberg vor ihrem Minihaus in Krillberg in der Gemeinde Wängi. Bild: Maya Heizmann

Im Haufacker im Wängemer Krillberg steht auf einer ehemaligen Pferdeweide, umgeben von Obstbäumen, auf tausend Quadratmetern ein spezielles Holzhäuschen. «Obwohl es Räder hat, ist es ein vollständiges Haus und kein Wohnwagen», betont Cäcilia Riederer.

«Wir wollten eine gute Wohnform finden.»

Ihr «Tiny House» ist zehn Meter lang und 2,50 Meter breit und aus Fichtenholz gebaut. Hier gibt es alles Nötige zum Wohnen, wie ein Schlafzimmer, eine Küche, Sofa, Esstisch, Ofen mit Heizkörper, Waschmaschine und Badezimmer. Moritz Steinberg ist 28 Jahre alt, in München aufgewachsen, lebte in der Nähe von Hamburg und arbeitet nun als Forstwart in Zürich.

Alles selbst gebaut

Zuerst kaufte er vor gut zwei Jahren das Fahrgestell aus den 70er-Jahren und renovierte es. Danach fertigte er das Minihaus und den Innenausbau an. Alles hat der Forstwart selbst gemacht. Die Wände weisen eine Dämmung aus getrockneten Algen und Seegras auf. Steinberg verwendete keine Chemikalien, nur aussen für die Lackierung. Seine 23-jährige Partnerin Cäcilia Riederer ist in der Nähe von Hamburg auf einem Bauernhof aufgewachsen. Sie studiert in Genf internationale Beziehungen. Um an ihre Arbeitsplätze in Zürich und Genf zu gelangen, fahren beide mit dem Velo nach Guntershausen und nehmen dann die Bahn.

Von Hamburg in die Schweiz

Durch ein Inserat von Monica Soldato und Remo Marfurt von Krillberg erfuhren sie von dem Bauplatz und bewarben sich. Cäcilia Riederer und ihr Freund Moritz Sternberg erhielten den Zuschlag und einen Mietvertrag für drei Jahre. Während zweier Tage zogen sie mit ihrem Mercedes den Anhänger mit ihrem neuen Minihaus von Hamburg nach Krillberg. Bald sind alle Anschlüsse wie Strom und Wasser installiert. «Hier mit den vielen Obstbäumen ist es wunderschön. Wir möchten Gemüse anbauen und nachhaltig leben», sind sich die beiden einig.