Abstimmungen Freie Bahn für Überbauung des Areals Flurhof/Obermatt in Sirnach Der einstige Sirnacher Werkof kann im Baurecht überbaut werden. Der Vorlage des Gemeinderates stimmen 74,1 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu. Auch die teilrevidierte Gemeindeordnung erntet klaren Zuspruch.

Das Areal Flurhof/Obermatt: Wo einst Sirnachs Feuerwehr und Werkhof untergebracht waren, soll nun eine Überbauung erstellen lassen. Bild: Olaf Kühne

Das Areal Flurhof/Obermatt in Sirnach beherbergte einst Feuerwehr und Werkhof, später unter anderem die Spielgruppe Müsliburg. Heute befinden sich in den maroden Liegenschaften mehrere Mieter, darunter der interkulturelle Begegnungsort Café Grüezi des gleichnamigen Vereines.

Nun will der Gemeinderat das Areal im Baurecht überbauen und hierfür einen Investorenwettbewerb ausarbeiten lassen, was via Baurechtszins in den kommenden 70 Jahren, mit einer optionalen Verlängerung um weitere 29 Jahre, der Gemeindekasse künftig Jahr für Jahr geschätzte 125000 Franken bescheren soll. In Sirnach entsprechen 150000 Franken einem Steuerprozent, rechnete Gemeindepräsident an der jüngsten Gemeindeversammlung vor.

Davon liess sich am Sonntag eine grosse Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger überzeugen: 74,1 Prozent legten ein Ja in die Urne, dies bei einer Stimmbeteiligung von 41,1 Prozent.

Mit just 40 Prozent lag die Beteiligung an der zweiten kommunalen Vorlage leicht tiefer: Die Teilrevision der Sirnacher Gemeindeordnung stiess beim Souverän auf einen 74-prozentigen Zuspruch.