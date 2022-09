Abstimmung Fünf klare Zustimmungen in Lommis: Schulhaus wird behindertengerecht Mit klaren Mehrheiten genehmigen die Lommiser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Sanierungen von Mehrzweckhalle, Schulhaus sowie Dorf- und Käsereistrasse.

Die über 50-jährige und entsprechend marode Lommiser Mehrzweckhalle genügt längst nicht mehr aktuellen Brandschutzbestimmungen. Bild: Olaf Kühne

Es ging um sehr viel Geld in Lommis an diesem Abstimmungssonntag: Gesamthaft 5,99 Millionen Franken hatten Gemeinderat und Primarschulbehörde beantragt.

Gleich fünf Vorlagen standen hierfür auf den Abstimmungsunterlagen. Das grosse Paket bildete dabei die Sanierung von Mehrzweckhalle und dem baulich verbundenen Primarschulhaus. Im Fokus standen die Sicherheitsdefizite der über 50-jährigen Halle sowie die Herstellung der Behindertengerechtigkeit im Schulhaus.

Entsprechend unbestritten waren die Projekte denn auch im Vorfeld. An gleich zwei Infoveranstaltungen im letzten und in diesem Jahr wurde mehrheitlich über Details insbesondere für die künftige Hallennutzung durch die Vereine diskutiert, hingegen nie der grundsätzliche und vor allem dringliche Sanierungsbedarf in Frage gestellt.

So präsentierte sich denn auch das Abstimmungsresultat am Sonntagnachmittag: Der Schulhaussanierung für 2,3 Millionen Franken stimmten 65,2 Prozent zu, Heizungsersatz und Fotovoltaikanlage für 570 000 Franken hiessen gar 70,8 Prozent gut – dies in der Primarschulgemeinde. Weil die Mehrzweckhalle im Besitz der politischen Gemeinde ist, kamen hier eigene Vorlagen vors Volk – mit ähnlichem Bild: 62,5 Prozent stimmten der Sanierung der Mehrzweckhalle für 1,37 Millionen Franken zu, just 70 Prozent dem Heizungsersatz.

Fast genau so deutlich war schliesslich die Zustimmung zu einer weiteren Vorlage der politischen Gemeinde: Die Sanierung der Dorf- und Käsereistrasse in Weingarten mit der anschliessenden Einführung von Tempo 30 für 1,5 Millionen Franken erntete 60,1 Prozent Zuspruch.

Erfreulich hoch war schliesslich auch die Stimmbeteiligung: Sie lag bei allen Vorlagen bei 63,15 Prozent.