Aadorf 20 Jahre nach der Gründung aufgelöst: Der Aadorfer «Club der 41-er» ist Geschichte «Club der 41-er» nennt sich der lose Zusammenschluss von Aadorfer Jährgängerinnen und Jahrgängern. Nun ist sein Ende besiegelt.

Auch wenn sich die angesetzte Patina nicht leugnen lässt, die Lebenslust ist geblieben. Bild: Kurt Lichtensteiger

Im Jahr 2001 wurden 80 Sechzigjährige von der Gemeinde Aadorf im Hinblick auf ein jährliches Treffen angeschrieben. Aus Datenschutzgründen durften die erhaltenen Adressen selbstverständlich nicht zweckentfremdet verwendet werden.

Zur ersten Versammlung im Landgasthof Heidelberg erschienen dann 27 sechzigjährige Aadorferinnen und Aadorfer, also rund ein Drittel aller Angeschriebenen. Es sollten darauf noch 20 Zusammenkünfte folgen, ehe sich im 81. Altersjahr gleichenorts – sozusagen als Jubiläumanlass - die Finalissima ankündigte. Den Schlusspunkt liessen sich schliesslich noch 22 an der Zahl nicht entgehen, um ein letztes Mal in trautem Kreis anzustossen.

Bleibende Erinnerungen

Der jährliche Ausflug der Gleichaltrigen, meist verbunden mit kulturellem Hintergrund, stiess auf grosse Gegenliebe. Die damit verbundenen Wanderungen, auch wenn diese allmählich kürzer wurden, fanden ebenso Anklang. Dass der Anlass ein Ablaufdatum haben würde, war allerdings allen Teilnehmenden so klar wie das Amen in der Kirche.

So weit wie bei jenem älteren Mann, der regelmässig mit dem Regionalzug unterwegs war, wollte man es indessen nicht kommen lassen. Vom Kondukteur wurde dieser nämlich gefragt, wohin es denn gehe. «Zum Klassentreffen», sagte der angesprochene Reisende. «Wie viele kommen denn noch in ihrem gesegneten Alter?» - «In den letzten drei Jahren war ich leider der Einzige!», so die Antwort.

Auch wenn das Alter mit Falten, grauen Haaren und schwindenden Kräften seinen Stempel aufgedrückt hatte, so liessen sich die Anwesenden von solchen Spuren nicht erdrücken. Mitorganisatorin Romi Kühn streute mit Plaisanterien und einer Portion Sarkasmus eine heitere Stimmung in die kleine Tischrunde. Und wohl zu einer Dernière – volens oder non volens – posierten dann die 81-Jährigen für ein Gesamtbild vor der Kamera.