Hier rollt die Schneewolke auf das Schweizer Bodenseeufer zu Am Montagvormittag ist eine beeindruckende Schneewolke über den Bodensee gerollt. Sie brachte von Norden her heftigen Schneefall ans Schweizer Bodenseeufer.

(ghi) Es sind beeindruckende Bilder, die Webcams am Schweizer Bodenseeufer am Montagmorgen aufgenommen haben. Gegen 9.30 Uhr rollt eine gewaltige Schneewolke von Norden her über den Bodensee. Innert weniger Minuten erreicht sie das Schweizer Ufer, heftige Schneefälle sind die Folge.

Die Schneewolke am Rorschacher Hafen. (Bilder: www.webcam-4insiders.ch)

Hier ist Wolke am Rorschacher Hafen zu sehen: Um 09.39 ist sie am linken Bildrand zu erkennen, bereits fünf Minuten später ist die Gewitterfront deutlich zu sehen. Um 09:49 liegt die Linie unmittelbar vor dem Hafen, um 09:54 hat der Schnee- und Regenfall bereits eingesetzt.

Nach dem stürmischen und schneereichen Montag beruhigt sich die Wetterlage in der Ostschweiz ab Dienstag wieder. Bereits für kommendes Wochenende werden wieder Temparaturen von deutlich über 10 Grad erwartet.