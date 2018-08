Urteil im Fall Steckborn: Gericht spricht das beschuldigte Ehepaar frei Das Bezirksgericht Frauenfeld hat am Dienstag das Ehepaar in dessen Wohnung im Dezember 2017 das verheerende Feuer ausgebrochen ist, freigesprochen. Die beiden Angeklagten waren der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst angeklagt. Ida Sandl

Angeklagt ist ein Ehepaar wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst. (Bild: Donato Caspari)

Das Feuer in Steckborn war ausgebrochen, nachdem sich ein Lithium-Polymer-Akku eines Modellautos entzündet hatte. Dem Paar warf die Anklage vor, es hätte wissen müssen, welche Gefahr von einem Lipo-Akku ausgehe. Trotz der aufgedruckten Warnhinweise, habe es sämtliche Vorsichtsmassnahmen ausser Acht gelassen.

«Es tut mir furchtbar leid was passiert ist, aber ich bin dafür nicht verantwortlich.» Das sagt die 47jährige Beschuldigte am Ende des Prozesses. Ihr Mann (48), ein Holländer, verzichtet auf sein Schlusswort, obwohl die Dolmetscherin extra dafür einbestellt worden ist.

Mann konnte Warnhinweise nicht lesen

Zuvor haben die Verteidiger des Ehepaares Freisprüche beantragt. Vor dem Steckborner Grossbrand sei nicht allgemein bekannt gewesen, wie gefährlich Lipo-Akkus sein können. Auch das Web-Lexikon Wikipedia habe erst nach dem Altstadtfeuer auf die Entzündlichkeit hingewiesen. Hätte man vor dem Brand eine Umfrage in Steckborn gemacht, hätten die meisten nicht gewusst, was ein Lithium-Polymer-Akku ist», erklärt der Verteidiger der Frau.

Der Anwalt des Mannes betont, sein Mandant habe die Warnhinweise weder lesen noch verstehen können. Er habe in den Niederlanden die Grundschule besucht und dann eine Ausbildung für praktisch Begabte mit Schulschwierigkeiten abgeschlossen. Er spreche sehr schlecht Deutsch und könne sich schriftlich nur rudimentär verständigen.

Ab wann beginnt Fahrlässigkeit?

Beide Verteidiger verweisen darauf, dass selbst die Brandermittler nicht hätten klären können, warum genau der Akku zu brennen anfing. Aus Sicht die Anklage kam es zur Überhitzung nachdem er sich überladen hatte. Es könne auch eine Explosion gewesen sein oder ein Defekt, sagen die Verteidiger. Immerhin sei der Beschuldigte schon der dritte Eigentümer gewesen.

Die Sache ist kompliziert, die Frage ist, ab wann Fahrlässigkeit anfängt. Hätte zum Beispiel der Grossbrand auch ausbrechen können, wenn das Ladegerät auf der feuerfesten Ablage in der Küche geblieben wäre. Dort hatte es der Ehemann zuerst eingesteckt. Die Frau hatte das gestört, sie hat das Ladegerät dann im Ankleidezimmer getragen und dort an die Steckdose angeschlossen.

Am Einstellrädchen gedreht

Nach Aussage der Tochter hätten sie und ihr Stiefvater mit dem Rädchen des Ladegerätes gespielt, brachte ein Vertreter der Geschädigten vor. Mit dem Rädchen lasse sich die Ladespannung oder die Stromstärke einstellen. Das habe keine Bedeutung, antwortete der Staatsanwalt. Entscheidend sei der Warnhinweis.

Zweifel äusserten die Anwälte der Geschädigten an den schlechten Deutschkenntnissen des Beschuldigten. Immerhin sei er mit einer Deutschen verheiratet. So oder so sei mangelndes Verständnis kein Rechtfertigungsgrund.

Beim Altstadtbrand von Steckborn kurz vor Weihnachten 2015 wurden sechs Häuser ganz oder teilweise zerstört. 30 Menschen waren mit einem Schlag obdachlos. Der gesamte Sachschaden liegt bei 12 Millionen Franken. 22 Geschädigte nehmen am Prozess als Privatkläger teil.