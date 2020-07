Herr Dürr kennt jeden Kohl persönlich Die Fachhochschule St.Gallen liefert mit dem Forschungsprojekt DigiLand neue Prognosemodelle zur Ernte- und Ertragsoptimierung.

Kohlernte im Rheintal, landesweit ein Hotspot für Tiefkühlgemüse. Bild: PD

– Herr und Frau Schweizer essen rund 85 Kilo Gemüse pro Jahr. In den letzten 25 Jahren wurde die Produktion verdoppelt.

– Das Rheintal ist ein Hotspot für Tiefkühlgemüse. Die Conorti AG in Haag baut jährlich 2000 Tonnen Kohl (Blumenkohl, Broccoli und Romanesco) an – das entspricht 85 Prozent der schweizweiten Ernte für die Tiefkühlproduktion. Davon sind je rund 800 Tonnen Blumenkohl und Broccoli, 400 Tonnen sind Romanesco.

– Die gleiche Menge von 2000 Tonnen wird innerhalb eines Jahres verkauft: 60 Prozent an Detailhandel, Gastronomie oder Industrie, 40 Prozent als Bestandteil tiefgekühlter Gemüsemischungen.

Diese Zahlen nennt Beni Dürr, Geschäftsführer des Gemüseverarbeiters Verdunova in Sennwald, der sich unter anderem auf die Kohlsorten Blumenkohl, Broccoli und Romanesco spezialisiert hat, die früher fast ausschliesslich importiert wurden. Dank der Forschungsergebnisse des Projekts DigiLand könnte Dürr künftig einen Wettbewerbsvorteil haben, etwa gegenüber dem Südtirol, das im Gemüseanbau ebenfalls stark ist. Während der Ernte erfasst ein Modul die Daten jeder einzelnen Pflanze, das Gewicht, den Erntezeitpunkt, die Position.

Die Abläufe im Kohlanbau liessen sich künftig zusammen mit den Landwirten digitalisieren. Dürr könnte den idealen Erntezeitpunkt voraussagen, seine Arbeitskosten besser abschätzen und dadurch noch effizienter arbeiten, indem er weniger Ressourcen verbraucht, weniger Pflanzenschutzmittel einsetzt, den Ausschuss minimiert und seine Kunden noch transparenter informiert. Möglich macht dies ein internationales Forscherteam der Fachhochschule St.Gallen, der Interstaatlichen Hochschule für Technik Buchs und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg. Die Forscher entwickelten im Rahmen des aus Interreg-Mitteln der EU und der Schweiz geförderten Projekts DigiLand technologische Lösungen, interaktive Prozessmodelle und Steuerungsmodelle, um der Bodenseeregion einen Wettbewerbsvorsprung zu verschaffen.

Forschungsergebnisse stehen offen zur Verfügung

«Auch wenn unsere Pläne noch nicht umgesetzt sind: Unsere Forschungsergebnisse sind relevant für die Praxis», halten Lukas Scherer, Leiter des FHS-Instituts für Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirtschaft, und Oliver Christ, Projektleiter «Digitalisierung der Land- und Ernährungswirtschaft in der Bodenseeregion», fest. Mit Hilfe eines «Management Cockpits» können Landwirtinnen und Landwirte errechnen lassen, ob sie ihr Jahresziel erreicht haben, wie gross die Ausschussmenge einer Pflanze ist, aber auch, welches Potenzial für die Zukunft besteht. Ein Technologieradar vermittelt eine Übersicht über die bereits auf dem Markt vorhandenen Smart-Farming-Technologien. Für den Anbau von Kohl und Äpfeln entwickelte Prozesslandkarten liefern Vorlagen für digitalunterstützte Prozesse, die zusammen mit umfangreichen Kennzahlenkatalogen eingesetzt und schnell adaptiert werden können.

«Wir sind Forscher und Brückenbauer für die Praxis, getrieben vom Drang nach neuem Wissen», sagen Scherer und Christ. «Muss der Grossverteiler wissen, woher der Kohl kommt?» lautete ihre Suggestivfrage an die Partner zu Beginn des Projekts. Die Antwort liegt auf der Hand: «Ja, er muss. Nur so erhält das Produkt eine Identität.» Und noch viel mehr: Der Konsument will immer genauer wissen, woher ein Produkt kommt und wie es produziert wird.

Doch bis zu diesem Punkt war harte Arbeit angesagt – die «Feldforschung», im Jargon der Wissenschafter. «Wie Kinder haben wir den Landwirten entlang der ganzen Wertkette Fragen gestellt; bei der Kohlernte, beim Zerlegen, Blanchieren, Verpacken, Tiefkühlen bis hin zum Gross- und Feinverteiler», sagt Christ. Fragen wie: Wann wird der Broccoli wie geschnitten? Wie hoch ist der Wasserverbrauch beim Blanchieren? Wann treten Krankheiten auf?

Innovative Projekte beginnen oft in der Landwirtschaft

«Monatelang haben wir jeden Schritt dokumentiert, um dann zusammen mit den Studierenden in Workshops Prozessmodelle zu entwickeln», sagt Christ. «Zurück in den Landwirtschaftsbetrieben haben wir diese dann einem Realitätscheck unterzogen.» Dieses Vorgehen habe auch von den beteiligten Landwirten im Rheintal punkto Zusammenarbeit viel abverlangt, «aber irgendwann hatten wir ein funktionierendes Modell».

«Die Digitalisierung in der Landwirtschaft schreitet voran, aber sie ist sehr teuer», sagt Institutsleiter Scherer. «Der Bauer ist Ökonom. Er digitalisiert seinen Betrieb, wenn sich ein Mehrwert bietet.» GPS, Melk- und Pflückroboter, die Pestizid- und Fungizidreduktion – viele Innovationen, die ihren Anfang in der grünen (Ackerbau) und roten (Fleisch) Landwirtschaft mit technologieaffinen Landwirten genommen hatten, fanden erst später Eingang in die Industrie. «Die grosse Schwäche ist, dass diese Technologien nur sehr punktuell eingesetzt werden. Eine integrierte Sicht von der Saat bis zum Kühlschrank fehlt», sagt Christ. «Da ist die Ernährungswirtschaft schwächer als zum Beispiel die Autoindustrie. Es gibt zwar viele reife Insellösungen – zum Beispiel können heute schon Spritzmittel über Drohnen verteilt werden – aber die Landwirte sind nicht vernetzt. Noch nicht: Dafür braucht es ein Umdenken. Da setzt unser Projekt an, indem wir mit dem Rheintal eine ganze Region angeschaut haben.»

Die Forscher haben bei ihrer Vision keine amerikanischen Verhältnisse vor Augen. Es geht also nicht um riesige Ernteroboter, die dreispurig übers Feld fahren oder Staubsauger, die Äpfel direkt ab Bäumen ernten. «Im Gegenteil: Am besten ist es, wenn man die Digitalisierung gar nicht sieht, wenn sie also eingebettet ist in die Landschaft und nicht getrieben wird von einer brutalen Technologie», sagt Christ. Gerade in den Tourismuskantonen St.Gallen und Thurgau dürfe das Landschaftsbild nicht zerstört werden: «Wir wollen keine Monokulturen», sagt Scherer. «In unserer Topografie geht es darum, auch mit kleinen Betriebsgrössen die Vorteile in einem kleinräumigen und schlecht erschliessbaren Umfeld nutzen zu können.»

Nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Christ will und wird weiter forschen. Er bleibt an der Landwirtschaft dran. Bei «RegIdent», auch ein grösseres internationales Projekt, geht es um die regionale Identität, die Förderung regionaler Lebensmittel in der Bodenseeregion. Wohin ihn der Weg führt, ist offen.