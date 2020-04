Hemberger Remo Forrer gewinnt «The Voice of Switzerland» Wegen des Coronavirus musste das Finale der dritten Staffel von «The Voice of Switzerland» um eine Woche verschoben werden. Am Montagabend kürte das Publikum nun per Telefon-Voting den Ostschweizer Remo Forrer zum Sieger des Gesangswettbewerbs.

(lex) In Zeiten von Corona ist alles etwas anders. Vor allem auch für TV-Sendungen. Für gewöhnlich hätte das Finale der Gesangswettbewerbs «The Voice of Switzerland» am Montagabend vor Live-Publikum und der vierköpfigen Jury stattfinden sollen. Doch wegen des Virus mussten die Veranstalter einiges ändern. Für die acht Finalistinnen und Finalisten hiess das: keine Auftritte auf der grossen Bühne, sondern in der eigenen Stube. Von Wohnzimmer zu Wohnzimmer sozusagen.

Ostschweizer mit «spezieller Stimme»

Remo Forrer bei seinem ersten Auftritt bei «The Voice of Switzerland». PD

Für den Ostschweizer Remo Forrer war das alles kein Problem. Der 18-Jährige Hemberger hatte zwar als letzter seine Auftritt, doch diesen meisterte er mit Bravour. Im Wohnzimmer sang er den Titel «Sign of the Times». Und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zuhause überzeugte er mit seiner Gesangseinlage so gut, dass diese den Ostschweizer per Telefon-Voting zum Sieger von «The Voice of Switzerland» kürten. Ihm winkt nun ein Plattenvertrag mit Universal Music Switzerland. Forrers Betreuer Pegasus-Sänger Noah Veraguth zeigte sich ebenfalls mächtig stolz über den Triumph seines Talents. Für ihn hat der 18-Jährige eine «sehr spezielle Stimme». «Er ist einfach ein starkes Gesamtpaket», so der Pegasus-Sänger.

Mit dem Sieg des Gesangswettbewerbs kommt Remo Forrer auch seinem Ziel einen Schritt näher. In einem früheren Interview mit dieser Zeitung sagte er: «Mein Traum ist es, eine musikalische und schauspielerische Karriere zu machen.»

Der Auftritt von Remo Forrer in seiner Stube:

16-jährige Ostschweizerin als Ausnahmetalent

Lorena Beadini bei ihrem ersten Auftritt bei «The Voice of Switzerland». PD

Der 18-Jährige Hemberger war am Montagabend aber nicht der einzige Finalist aus der Ostschweiz. Auch die 16-Jährige Lorena Beadini aus Rickenbach hat es unter die letzten acht Kandidaten von «The Voice of Switzerland» geschafft. Sie war als siebte Kandidatin an der Reihe und zeigte ebenfalls einen beachtlichen Auftritt. Ihr Coach Anna Rossinelli war mächtig stolz. Für Rossinelli hat die 16-Jährige eine Engelsstimme, ein gutes Gehör und ist für ihr Alter «ein Ausnahmetalent». Über die Performance von Beadini zeigt sich Rossinelli denn auch stark beeindruckt. «Mit deinen 16 Jahren bringst du schon so viel Talent mit», sagte sie abschliessend.