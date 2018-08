Heftige Gewitter über der Ostschweiz Heftige sind in den letzten zwei Stunden über die Ostschweiz gezogen. Die Kantonspolizei St.Gallen weist darauf hin, dass das Feuerwerksverbot auch nach dem Regen bestehen bleibt. Martin Schneider

Nach einer langanhaltenden Trockenphase entladen sich am Nationalfeiertag teils heftige Gewitter über der Ostschweiz. Gemäss einer Mitteilung von Meteocentrale.ch sind dabei vor allem St.Gallen und Gossau sowie Stein, Hundwil, Waldstatt, Herisau und Urnäsch im Appenzellerland betroffen sein. Es wird damit gerechnet, dass der starke Regen bis etwa um 21 Uhr anhalten wird.

Erste Meldungen in Bezug auf das Unwetter sind mittlerweile auch bei der Kantonspolizei St.Gallen eingegangen. Wie Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage mitteilt, sind mehrere Meldungen über Bäume auf der Fahrbahn der Autobahn A13 im Bereich Sennwald eingegangen. Der Unterhaltsdienst sei zur Räumung aufgeboten worden, eine Komplettsperrung habe bis jetzt noch nicht vollzogen werden müssen.

Weitere Anrufe bei der Kantonspolizei St.Gallen betrafen einen Blitzeinschlag in ein Haus in Schwarzenbach, wobei das Haus nach ersten Erkenntnissen aber kein Feuer fing, sowie ein Dachstockbrand in Häggenschwil. Noch sei unklar, ob der Brand in Häggenschwil mit dem Unwetter in Zusammenhang steht.

Weiter betont Schneider, dass das Anzünden von Feuern sowie das Abbrennen von Feuerwerk trotz des Regens weiterhin nicht erlaubt sei. "Es handelt sich um ein amtliches Verbot, dass bis auf Widerruf gilt", so Schneider.

Aus Arbon erreichen uns weitere Meldungen über das Unwetter. Das Heizwerkfestival, an welchem die Band Züri West hätte auftreten sollen, musste gemäss einem Besucher geräumt werden. Auch ein Bild von einem Baum, welcher auf ein Auto gestürzt ist, wurde in Arbon aufgenommen. Die Feuerwehr sei bereits vor Ort.

Umgestürzter Baum in Arbon. (Bild: Daniel Wirth)

Mit den nur langsam ziehenden Gewittern besteht lokale grosse Gefahr für Überflutungen durch die grosse Regenmengen. In Beringen SH z.B. fielen in rund 1 Stunde über 50 mm Regen. Weitere, teils heftige Gewitter sind heute Abend einzuplanen. https://t.co/2HbU97BwMO pic.twitter.com/I1G90tEPG8 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 1. August 2018

Auch hat es in einzelnen Orten der Ostschweiz gehagelt, wie dieses Bild aus Appenzell zeigt:

Hagel in Appenzell. (Bild. Miranda Diggelmann)

Die wichtigsten Verhaltensregeln bei Gewitter

Anlässlich der heftigen Gewitter seien an dieser Stelle noch einmal die wichtigsten Verhaltensregeln in Erinnerung gerufen, welche der Bund herausgegeben hat:

Schutz suchen in einem Gebäude oder Auto.