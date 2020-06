Heftige Gewitter im Rheintal: Einsatzkräfte rückten innert einer Stunde 23 Mal aus – auch im Appenzellerland standen Keller unter Wasser

Am Samstagabend zog Tief Nadine über die Schweiz und sorgte vor allem in der Romandie für starke Regenfälle. Aber auch im Rheintal hinterliess das Unwetter seine Spuren und hielt die Einsatzkräfte auf Trab. Die übrige Ostschweiz blieb hingegen grösstenteils verschont.

Dunkle Wolken über dem Säntis: Die Ostschweiz blieb gestern Abend vom Unwetter jedoch grösstenteils verschont. Archivbild: Ralph Ribi

Die Gewitter vom Samstagabend brachten teils kräftige Regen- und örtlich auch Hagelschauer sowie stürmischen Wind. Die Ostschweiz kam jedoch ziemlich glimpflich davon – mit einer Ausnahme. Im Rheintal hatten Polizei und Feuerwehr am Samstagabend alle Hände voll zu tun. 23 Mal mussten die Einsatzkräfte ausrücken, um Gebäude von eingedrungenen Wassermassen zu befreien.

Die meisten Anrufe in der Notfallzentrale der Kantonspolizei St.Gallen gingen zwischen 19 Uhr und 20.15 Uhr ein. «Betroffen waren vor allem Berneck, Rheineck und St.Margrethen», sagt Daniel Hug, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Aber auch in Thal und Altstätten gab es einzelne Einsätze. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe kann die Kantonspolizei noch nicht beziffern.

Unwetter verschont das Appenzellerland und den Kanton Thurgau

Das Appenzellerland blieb vom Unwetter grösstenteils verschont. Einzig in Walzenhausen sorgte Tief Nadine für überschwemmte Keller. «Die Einsatzkräfte mussten vier Mal ausrücken. In Innerrhoden kam es nur zu einem Einsatz. In Büriswilen musste ebenfalls ein Keller ausgepumpt werden», sagt Dorothee Rüsch von der Einsatzzentrale des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Die Ausserrhoder Einsatzzentrale koordiniert auch die Feuerwehreinsätze für den benachbarten Halbkanton.

Im Thurgau kam es wegen des Unwetters zu keinem Feuerwehr- oder Polizeieinsatz, wie die Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage sagt.

Fast 800 Blitze im Kanton St.Gallen

Im Kanton St.Gallen erhellten gestern 789 Blitze den Himmel. Damit liegt der Kanton schweizweit auf Platz zwei, nur in Bern blitze es noch öfter. Im Kanton Thurgau wurden 242 Blitze registriert, in Appenzell Ausserrhoden 160 und in Innerrhoden 62.

Immer wieder Regen

Die Niederschläge fielen regional recht unterschiedlich aus, am meisten Niederschlag gab es gemäss Meteonews mit 5 bis 25 Litern pro Quadratmeter in der Nordwestschweiz, am Jura und im westlichen Mittelland. In den Alpen und im Süden waren die Niederschlagsmengen deutlich geringer.

Heute Sonntag gibt es verbreitet noch weitere Regengüsse. Mit einsetzendem Nordstau liegen die Niederschlagsschwerpunkte am zentralen und östlichen Alpennordhang. So sind bis Sonntagabend Regenmengen von 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter möglich. Örtlich können Erdrutsche und hochwasserführende Bäche die Folge sein.

Auch in der nächsten Woche sorgt Tief Nadine für unbeständiges, zeitweise nasses und eher kühles Wetter. Laut Meteonews dürfte sich die Sonne erst in der zweiten Wochenhälfte wieder etwas öfters zeigen.

