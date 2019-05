Kolumne Hat Murat Yakin in St.Gallen übernachtet? Sie war Verkäuferin, Flaschensammlerin, Hartz-IV-Bezügerin. Tempi passati. Heute ist Bethy Zimmermann alias Don Both Bestsellerautorin. Seit einem Jahr vertreibt sie ihre erotischen Romane von Wil aus. Von dort also, wo die St. Galler Fürstäbte während 500 Jahren eine Residenz hatten. Die Äbtestadt als Brennpunkt der Lust? Die alten Kirchenfürsten würden sich im Grab umdrehen, wenn sie das wüssten. Oder auch lesen. Silvan Lüchinger

Bethy Zimmermann alias Don Both. (Bild: PD)

Das EW Romanshorn wollte Egnach aus Anlass seines 150. Geburstags einen Aussichtsturm am See schenken. Der Gemeinderat zeigte sich begeistert und sagte Ja. Ein grosser Teil der Bevölkerung allerdings will vom Turm nichts wissen. Jetzt hat die Gemeinde reagiert und das Baugesuch zurückgezogen. Nun wird geprüft, ob ein Elfenbeinturm für den Gemeinderat beim Volk besser ankäme.



Visualisierung des geplanten Aussichtsturms in der Bucht der Luxburg in Egnach. (Bild: PD)

Eine Gruppe Thurgauer Frauen sammelt Ideen für den 14. Juni. Dann ist Frauenstreiktag. Manche wollen sich von Männern bekochen und bedienen lassen. Andere vor dem Regierungsgebäude einen Wäscheständer platzieren oder Schürzen sichtbar an den Nagel hängen. Rundweg alle sind begeistert von der Idee, Werbeplakate für den Streik auch in Toiletten aufzuhängen. Mit dem Risiko halt, dass dann abgeht, was in Toiletten zwingend ist: Die Spülung.



Die beiden Pfarrerinnen und der Pfarrer der evangelisch-reformierten St. Galler Kirchgemeine Straubenzell verzichten einen Monat lang auf das Predigen. Die klassische Sonntagspredigt, meinen sie, sei nicht mehr zeitgemäss. Das Echo auf den ersten predigtlosen Gottesdienst sei positiv gewesen, heisst es. Es bleibe mehr Zeit für den Apéro. Morgen erwartet man eine volle Kirche.



Murat Yakin. (Bild: KEY)

Murat Yakin ist vorläufig nicht mehr Trainer des FC Sion. Clubpräsident Constantin hat ihn und seinen Assistenten Marco Otero vorzeitig in die Ferien geschickt. Constantin war zu Ohren gekommen, dass Yakin die Nacht vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Zürich nicht im gleichen Hotel wie die Mannschaft verbracht hatte. Das Spiel ging prompt verloren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Yakin statt in Zürich in St. Gallen genächtigt hat, ist gering. Yakin meidet Orte, wo das Barragegespenst umgeht.



Konstanz hat als erste deutsche Stadt den Klimanotstand ausgerufen. Weil laut Energienutzungsplan der Stadt etwa 40 Prozent des CO2-Ausstosses pro Person direkt an Ort entstehen, hat der Stadtrat den Ausnahmezustand erklärt. Einkaufstouristen bleiben geduldet, müssen aber ihren CO2-Ausstoss ab sofort mit nach Hause nehmen.



Der Bund hat Mariëlle Leonie Johanna Hubertine van den Berg, geboren am 23. November 1966, niederländische Staatsangehörigkeit, Ehefrau des Marco Thomas Fässler, von Appenzell, und ihre Tochter Giulia Leontine Maria van den Berg, geboren am 16. Dezember 2003, beide wohnhaft in Castagnola TI, erleichtert eingebürgert. Sollte die Familie dereinst ins Innerrhodische ziehen und Marielle Leonie Johanna Hubertine van den Berg Interesse an der Standeskommission haben, nennt sie sich wohl am besten Marili Berg. Bis an der Landsgemeinde ihr ganzer Name gerufen ist, sind schon zwei andere gewählt.



Vorarlberg ist bekannt für seine Edelbrände. Der Wein aus dem Ländle gilt hingegen als eher freudlose Angelegenheit. Dem will einer der wenigen Vorarlberger Winzer nun abhelfen: Er versenkt zwei Stahltanks mit je 1000 Liter Weissem und Rotem im Bodensee. Den Weisswein für ein halbes, den Rotwein für ein ganzes Jahr. Was wieder hochgezogen wird, soll dereinst als «Edition Tiefenrausch» in den Verkauf gehen. Versuchen kann man’s ja – dünner als Wasser wird er schon nicht werden.



Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp unterwegs in Richtung Ebenalp. (Bild: Benjamin Manser)



Drei Jahre hatte der Verwaltungsrat der Luftseilbahn Wasserauen–Ebenalp AG am Projekt gearbeitet. Jetzt haben die Aktionäre eine künstlich beschneite Talabfahrt abgelehnt. Zu teuer, befanden sie. Und recht haben sie auch. Im Skigebiet Wasserauen ist Naturschnee bis in den Mai hinein garantiert.