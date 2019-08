Oberriet: Mit Potenzpillen statt Guetzli über die Grenze

Ein 57-jähriger Kroate ist am Sonntag über den Grenzübergang Oberriet in die Schweiz eingereist. Bei der Kontrolle seines Autos kamen über 147 Potenzpillen zum Vorschein. Versteckt hatte er die Billigkopien in Guetzli-Schachteln.