Hahaha! Hihihi! Hohoho! – Lachen tut gut Im Kopf klingelt ein Glöckchen, wenn die Lachmuskeln sich spannen – und das Gehirn freut sich. Aber wie entstehen Witze? Und wer sagt, dass etwas lustig ist? Worüber man lacht, hängt vom Alter ab. Bettina Kugler

«Gehen zwei Eskimos nach Hause. Fragt der eine: Wo ist eigentlich dein Iglu? Sagt der andere: O nein, ich hab das Bügeleisen angelassen!» (Bild: Getty)

Was denkt ein Hai, wenn er einen Surfer sieht? «Toll, heute wird das Frühstück auf einem Brettchen serviert!» Na dann… en Guete! Wer jetzt nicht lacht, hat schon verloren: Witze werden nämlich nicht besser, wenn man sie erklärt. Oder lange darüber nachdenkt. Dann ist die Luft draussen, wie bei einem schlaffen Ball, der nicht mehr gumpt. Die meisten Witze folgen einem einfachen Rezept, zum Nachmachen. Im ersten Satz kommt eine Situation, die sich der Zuhörer vorstellen kann. Damit baut man ein Bild auf – und vielleicht auch schon eine Erwartung, was jetzt passieren könnte. Der Witz aber ist, dass diese Erwartung im nächsten Satz in sich zusammenfällt wie ein Turm aus Bauklötzen. Und zwar genauso schnell!

Das Gehirn arbeitet dabei in Hochgeschwindigkeit. Es langweilt sich nicht gern, deswegen liebt es Witze: Abwechslung! Wenn sich beim Lachen die Muskeln anspannen, erklingt im Gehirn ein kleines Glöckchen. Zur Belohnung, weil ihm das so gut gefällt, sendet es Stoffe aus, die noch fröhlicher machen. Sie heissen Endorphine; man nennt sie aber auch «Glückshormone». Und sie sind nicht nur für Verliebte! Sie können sogar Schmerzen lindern. Deshalb sagen Ärzte, dass Lachen gesund sei oder «die beste Medizin». Ansteckend ist es auch, aber keine Krankheit.

Überraschende Wendungen, Schadenfreude, Peinliches

Schon Babys lachen gern – sogar ziemlich oft und über Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn der Löffel, den die Mama schön neben den Teller gelegt hat, auf den Boden fällt, und nach dem Aufheben gleich noch einmal! Oder wenn ihr der Brei in den Haaren klebt, wo er nicht hingehört. Hihihi! Das braucht manchmal starke Nerven. Lustig ist es, weil das Babyhirn gerade lernt, die Ordnung bestimmter Dinge zu verstehen. Wenn es dann doch anders kommt, dann ist das wie die überraschende Wendung in einem Witz. Zweijährige finden praktisch alles komisch, was anders ist als gewohnt. Zum Beispiel, wenn im Bilderbuch ein Kätzchen «Kikeriki» ruft. Mit drei kommt dann der Körper ins Spiel, und zu welchen Grimassen und Verrenkungen er in der Lage ist. Alles was Erwachsene peinlich finden, wird in dem Alter besonders witzig. Es kracht und stinkt zum Himmel, haha!

Schadenfroh sollte man ja eigentlich nicht sein. Schwierig, wenn sich das Gspänli neben den Stuhl setzt und auch noch ein so blödes Gesicht dazu macht… Das Mitgefühl kommt erst mit Verzögerung. Das Hirn ist eben unbarmherzig: Hauptsache, es passiert etwas Aufregendes. Das macht ihm Spass – so kann man sich erst einmal das Lachen nicht verbeissen. Macht nichts, wenn dann doch noch jemand zu Hilfe kommt und tröstet. Wenn es dann nicht mehr wehtut oder nichts passiert ist, kann man später zusammen darüber kichern.

Lachen tut dem ganzen Körper gut

Wer lesen und schreiben lernt, entdeckt dabei auch, dass Wörter mehrdeutig sein können: eine wahre Fundgrube für Witze! Man kann sie sich zudem gut merken. Nichts ist schlimmer als jemand, der beim Witzeerzählen ins Schleudern kommt und herumstottert. Wobei… auch das kann lustig sein. Stichwort Schadenfreude! Lachen tut dem ganzen Körper gut. Es kommt dabei mehr Sauerstoff ins Blut, der Kreislauf wird angekurbelt, die Abwehrkräfte gegen Krankheiten werden gestärkt. Und auch beim Lernen nützt es zu lachen: Wir können uns Dinge besser merken, wenn wir nach dem Büffeln etwas Lustiges hören oder sehen. Ohne Witz!