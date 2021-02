Härtefallhilfen Vorberatende Kommission will Unterstützung für St.Galler Unternehmen gewähren Die vorberatende Kommission des St.Galler Kantonsrates hat den Gesetzesentwurf zu den Corona-Härtefallmassnahmen beraten. In der Kommission fand dieser grossmehrheitlich Anklang. Die Kommission beantragt dem Kantonsrat, auf die Vorlage einzutreten und unterbreitet ihm gleichzeitig einige Anträge zur Präzisierung.

Total sollen für die Unterstützung von Härtefällen im Kanton St.Gallen voraussichtlich 261 Millionen Franken zur Verfügung stehen. Symbolbild: Christian Beutler / KEYSTONE

(pd/lex) Der Bundesrat hat vergangene Woche bekanntgegeben, das Volumen des Härtefallprogramms um weitere 2,5 Milliarden Franken auf fünf Milliarden Franken zu erhöhen. Aufgrund dieser vorgeschlagenen Änderungen des nationalen Covid-19-Gesetzes sind Anpassungen auch auf kantonaler Ebene erforderlich. Wie der St.Galler Kantonsrat in einer Mitteilung vom Montag schreibt, sollen total für die Unterstützung von Härtefällen im Kanton voraussichtlich 261 Millionen Franken – vormals 98,9 Millionen Franken – zur Verfügung stehen. Diese Mittel werden als nicht rückzahlbare Beträge und in Form von Solidarbürgschaften ausgerichtet.

Der Bund übernehme voraussichtlich rund zwei Drittel, der Kanton ein Drittel der anfallenden Kosten. «Notwendig sind dazu noch Beschlüsse des Bundesparlaments in der Frühjahrssession 2021: Bis dann stehen im Kanton St.Gallen Mittel von vorerst 98,9 Millionen Franken für Härtefälle zur Verfügung.»

Kommission beantragt Präzisierungen im Gesetzesentwurf

Aufgrund der Erhöhung des Volumens der Bundesmittel sprach sich die Kommission daher in ihren Anträgen für einige Präzisierungen im Gesetzesentwurf aus. So soll der erforderliche Kantonsbeitrag, der für die Inanspruchnahme der Bundesmittel nötig ist, höchstens 95 Millionen Franken betragen. «Zudem sollen Unternehmen neben anderen Anforderungen nachweisen, dass sie per 31. Dezember 2019 nicht überschuldet waren», heisst es weiter im Communiqué. Der Entwurf der Regierung sah zunächst vor, dass die Unternehmen zwischen 1. Januar und 31. Dezember 2019 nicht überschuldet sein durften.

Die Kommission sieht deshalb vor, dass der Anspruch auf Gewährung der Solidarbürgschaft nach 60 Tagen ab Entscheideröffnung verfällt.

Bundesdarlehen für FC St.Gallen und SCRJ Lakers, Beiträge für Seilbahnbetriebe

Wie es weiter in der Mitteilung heisst, begrüsst die vorberatende Kommission des Weiteren die Unterstützung des FC St.Gallen sowie der SC Rapperswil-Jona Lakers. «Der Kanton übernimmt Sicherheitsleistungen von 25 Prozent der beantragten Bundesdarlehen. Diese Sicherheiten haben ein Volumen von 1,1 Millionen für den FC St.Gallen beziehungsweise von 0,7 Millionen Franken für die Rapperswil-Jona Lakers.»

Diskutiert wurde auch die Thematik, dass Seilbahnbetriebe die geforderten Umsatzeinbussen des Bundeshilfsprogramms nicht erfüllen, aber dennoch mit Liquiditätsproblemen konfrontiert seien. «Neben den vorgesehenen Darlehen oder Solidarbürgschaften im Einzelfall gaben vor allem die nicht rückzahlbaren Beiträge in der Kommission zu reden», heisst es weiter. Die Standortgemeinden müssen sich gemäss dem Gesetzesentwurf mit einem Anteil von 40 Prozent daran beteiligen. Änderungsanträge fanden jedoch keine Mehrheit.