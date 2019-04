Glosse Hände weg vom Thurgauer Wappen Mosttröpfli. Sechs Zürcher Gemeinden sollen zu einer werden. Und brauchen deshalb ein neues Wappen. Ein Vorschlag, der nahe beim Thurgauer Wappen angesiedelt ist, fällt durch. Christian Kamm

Das hätte noch gefehlt. Dass man im Zürcher Weinland unser Wappen klaut. War alles da, was das heraldische Selbstverständnis des Kantons Thurgau ausmacht: Ein Löwe (wenigstens nur einer statt zwei wie bei uns), die Farben gelb, grün und weiss. Der Stoff, aus dem Thurgauer Fahnen sind.

Christian Kamm. (Bild: Urs Jaudas)

Immerhin hatten die Teilnehmer an einem Workshop im zürcherischen Andelfingen ein Einsehen. Und haben selber gemerkt, dass sie das neue Wappen für ihr Fusionsprodukt aus sechs Zürcher Gemeinden nicht auf einen Diebstahl geistigen Thurgauer Eigentums gründen können. Man stelle sich vor, dass kurz vor Ostern in einem Wappenkrieg die Thurgauer Landwehr hätte Auferstehung feiern müssen: Männer in die Hosen, ins Feld – für Vaterland und Fahne!

Wie gesagt: Ist zum Glück alles vom Tisch. Eigentlich hätten wir nun sogar allen Grund, beleidigt zu sein. Nicht ein einziges mieses Pünktchen hat der «Thurgauer» Wappenvorschlag von den Workshop-Teilnehmern erhalten. Diese Thurgau-Nähe gehe gar nicht, die sei ein absolutes No-go.



Erstaunlich nur, wohin die Thurgau-Furcht einen führen kann – nach Weinfelden nämlich. Zwar hat der Favorit für das neue Gemeindewappen von Adlikon, Andelfingen, Henggart und Co. nun tatsächlich nichts mehr mit dem Thurgauer Wappen zu tun. Dafür ähnelt er – blaue Weintraube auf weissem Grund − frappant dem Logo des Schlittschuhclubs Weinfelden. Eins zu null für den Thurgau.