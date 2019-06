Ausgerechnet während der LAP-Notenverarbeitung: Hacker haben Geschäftsstelle des St.Galler Gewerbeverbands erpresst

Bei Verschlüsselungstrojanern – auch «Erpressungstrojaner» genannt – handelt es sich um eine bestimmte Familie von Schadsoftware (Malware), welche Dateien auf dem Computer des Opfers sowie auf verbundenen Netzlaufwerken (Networkshares) verschlüsselt und somit für das Opfer unbrauchbar macht. Die Ransomware zeigt danach dem Opfer einen «Sperrbildschirm» an, wobei dieser das Opfer auffordert, eine bestimmte Summe in Form der Internetwährung Bitcoins an die Angreifer zu bezahlen, damit die Dateien wieder entschlüsselt werden. Die Landschaft von erpresserischer Schadsoftware weitet sich ständig aus, und die aktuellen Versionen besitzen ein viel grösseres Schadenpotenzial als die ersten Versionen, welche nur den Bildschirm blockierten ohne Daten zu beschädigen. Einfallstor für solche Verschlüsselungstrojaner sind insbesondere verseuchte E-Mail und gehackte Webseiten. Als präventive Massnahme sollte man regelmässig eine Sicherheitskopie (Back-up) seiner Daten erstellen, diese vom Netz trennen und auf einem externen Medium speichern, stets einen aktuellen Virenschutz verwenden sowie eine persönliche Firewall installieren und aktuell halten.