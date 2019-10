Kommentar Gut, stoppt die St.Galler Regierung die Plünderung des Mittelstandes Die Gesundheitskosten laufen aus dem Ruder. Jetzt will der Kanton St.Gallen fünf Landspitäler schliessen. Das ist ein richtiger Entscheid. Doch es braucht weitere Schritte. Stefan Schmid

Stefan Schmid, Chefredaktor St.Galler Tagblatt. (Bild: Benjamin Manser)

Sogar die «Neue Zürcher Zeitung» hievte die Meldung aus der Ostschweiz auf die erste Seite. Die St. Galler Regierung fasst sich endlich ein Herz und verkündet die Schliessung der fünf mittelfristig unrentablen Landspitäler Wattwil, Walenstadt, Altstätten, Flawil und Rorschach.

An deren Stelle entstehen Notfallzentren, die allenfalls mit ein paar wenigen Betten ausgerüstet werden. 70 Stellen gehen dabei verloren. Das stationäre Angebot im grössten Ostschweizer Kanton fokussiert sich künftig auf die Standorte St. Gallen, Uznach, Grabs und Wil. Eine regionalpolitische Bombe!

Der Entscheid der Kantonsregierung ist richtig. Der regionalpolitisch begründete Widerstand dürfte aber bedeutsam sein. Die ökonomisch dringend notwendige Schliessung der Standorte ist politisch noch lange nicht in Stein gemeisselt. Erst kommt die Vorlage in den Kantonsrat. Das Volk hat das letzte Wort. Politisch weitsichtig ist immerhin, dass die Regierung anstelle der Landspitäler Notfallzentren vorsieht. So kann niemand sagen, dass man im Ernstfall nicht innert nützlicher Frist bei einem Notarzt sein kann. Der ärgste Widerstand dürfte damit entschärft werden.

Dass Gewerkschaften und Linke dennoch von einem «Kahlschlag» fabulieren, ist deren ideologischer Verblendung geschuldet.

Es ist fahrlässig, wie namentlich die SP eine Rundumversorgung postuliert, die darauf hinausläuft, die finanzielle Belastung des Staatshaushalts ins Unendliche zu steigern. Die Haltung, es finde sich in einem reichen Land immer jemanden, der die Rechnung bezahlt, ist unseriös.

Überhaupt glänzt die Linke weder auf nationaler noch auf kantonaler Ebene mit intelligenten Ideen, wie dem ungebremsten Kostenwachstum im Gesundheitswesen begegnet werden soll. Der sozialistische Evergreen, das Geld für Prämienverbilligungen einfach bei den Wohlhabenden im Land zu holen, greift für eine Partei, die konstruktiv mitregieren will, zu kurz. Übrigens: Auch von den grünen Wahlsiegern ist diesbezüglich nichts Substanzielleres zu hören. Papa Staat soll es gefälligst richten.

Dabei kann es genau das nicht sein. Der Gesundheitsmarkt funktioniert nicht wirklich. Es gibt zahlreiche Fehlanreize, die dazu führen, dass immer mehr Leistungen zulasten der Allgemeinheit konsumiert werden. Diese Kostenspirale muss gestoppt werden – auch und gerade aus sozialpolitischen Gründen. Kein Wunder, figuriert die Prämienlast weit oben, wenn es um die Sorgen der Bevölkerung geht.

Während die armen Schichten ohnehin kaum Prämien bezahlen, wird der Mittelstand gemolken. Das kann so nicht weitergehen.

Der Entscheid der St. Galler Regierung ist deshalb von fundamentaler Bedeutung. Die skizzierte Lösung verdient unsere Unterstützung. Das St.Gallische Gesundheitswesen steuert ohne markante Eingriffe beim Leistungsangebot auf einen finanziellen Kollaps zu. Der Kanton, bereits einer der grössten Nettoempfänger des nationalen Finanzausgleichs, kann sich ein spitalisches Überangebot nicht leisten. Ein Grounding des kantonalen Gesundheitswesens hätte jahrelange Folgen für die finanzielle Stabilität des Kantons. Und damit für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.

Der St. Galler Entscheid ist ein Fanal. Für Nachbarkantone wie Ausserrhoden und Innerrhoden etwa, die ebenfalls an zu hohen Spitalkosten herumdoktern. Weniger Spitäler wäre auch dort mehr. Selbst aus medizinischer Sicht. Wer will sich schon in einem kleinen Landspital von unerfahrenen Ärzten behandeln lassen? Niemand.

Der Entscheid ist aber auch ein Weckruf für andere Kantone, die vor ähnlichen Fragen stehen. Schaffen sie es in den kommenden Jahren nicht, Überkapazitäten abzubauen und – ebenso wichtig – kantonsübergreifend Spitalplanungen an die Hand zu nehmen, steigt der Druck für eine Bundeslösung. Die Spitalpolitik war viel zu lange in Geiselhaft der Regionalpolitik. Die Kantone haben sich bisher als unfähig erwiesen, eine vernünftige, langfristig nachhaltige Planung zu betreiben. Irgendwann muss Schluss sein mit dieser föderalistischen Selbstherrlichkeit. So weit weg ist dieser Zeitpunkt nicht mehr.