Grossprojekt Nächste Ausfahrt Wil West: Thurgauer Kantonsparlament soll den Weg für eine neue Strasse frei machen Schon seit 2010 beschäftigt das interkantonal geplante Gewerbegebiet Wil West mit bis zu 3000 Arbeitsplätzen die Visionäre und Planer. Jetzt wird es konkret: Der Thurgauer Grosse Rat soll die zentrale Infrastruktur absegnen: eine Strasse sowie die Fuss- und Radwegverbindungen.

So soll die Dreibrunnenallee als zentrale Achse im künftigen Gewerbegebiet Wil West dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Grösser ist in der Ostschweiz wohl kaum je gedacht worden. Mit dem Projekt Wil West soll ein rund 33 Hektaren grosses Areal in den Thurgauer Gemeinden Münchwilen und Sirnach zu einem Gewerbegebiet mit 2000 bis 3000 Arbeitsplätzen ausgebaut werden. Zum Projekt gehören auch ein neuer Autobahnanschluss, eine neue Kantonsstrasse, eine neue Haltestelle für die Bahn und bessere Verbindungen für den Langsamverkehr.

Doch damit der Ausserordentlichkeiten noch nicht genug. Denn Wil West ist nicht nur ein Generationen-, sondern auch ein Gemeinschaftsprojekt. Das hat vor allem damit zu tun, dass neben den beiden Thurgauer Gemeinden auch die Stadt Wil ennet der Grenze involviert ist sowie der Kanton St.Gallen. Ihm gehört der grösste Teil des Landes auf Münchwiler Gemeindegebiet, das für Wil West benötigt wird – zehn Hektaren der insgesamt 33.

Vorlagen in beiden Kantonsparlamenten

Nun fährt Wil West ein erstes Mal in der kantonalen Politarena vor. Und zwar in beiden Kantonen. Im Thurgau hat die Regierung am Freitag eine Botschaft zuhanden des Grossen Rates veröffentlicht. Mit dem Netzbeschluss «Dreibrunnenallee» soll der Grosse Rat grünes Licht geben, um die künftige, rund 550 Meter lange Strasse zur Erschliessung des Gewerbegebiets Wil West ins Netz der Kantonsstrassen aufzunehmen. Mit einem zweiten Netzbeschluss werden rund 2300 Meter neue Fuss- und Radwege ins Netz der Kantonswege aufgenommen.

Der St.Galler Kantonsrat wird sich mit einem Sonderkredit von 35 Millionen Franken für die Erschliessung und Entwicklung des Areals beschäftigen müssen.

Noch keine Bauprojekte

Bei einem Netzbeschluss handelt es sich (noch) nicht um ein konkretes Bauprojekt. Sondern das Thurgauer Kantonsparlament wird den Grundsatzentscheid fällen müssen, ob die neuen Verkehrsverbindungen ins kantonale Netz aufgenommen werden. Der Beschluss über die Langsamverkehrsverbindungen liegt in der abschliessenden Kompetenz des Grossen Rates. Gegen den Netzbeschluss zur neuen Strasse kann hingegen das fakultative Referendum ergriffen werden.

Rechnet die Thurgauer Baudirektorin Carmen Haag mit einem solchen Referendum? Auf Anfrage sagt sie:

Regierungsrätin Carmen Haag, Chefin des Departements für Bau und Umwelt. Reto Martin

«Ich scheue mich nicht vor einer Volksabstimmung, denn wir stehen hinter dem Projekt Wil West.»

Da gebe es auch nichts zu verstecken. Weil es sich um ein regionales Projekt handelt, vermutet Haag aber, dass das Parlament das fakultative Referendum eher nicht ergreift. Denn: Regionale Vorlagen hätten es in kantonalen Abstimmungen immer schwer. Gleichzeitig dürfte es sich aber um die einzige Möglichkeit handeln, das Thurgauer Stimmvolk in globo zum Grossprojekt zu befragen. Nachher wird der Grosse Rat die einzelnen Finanztranchen im Rahmen des ordentlichen Budgetprozesses sprechen. Carmen Haag bestätigt:

«Wir gehen davon aus, dass der Netzbeschluss der einzige Entscheid ist, der referendumsfähig ist.»

Geschätzte Kosten von 35 Millionen Franken für den Kanton

Die beiden Grundsatzentscheide werden in Zukunft finanzielle Folgen haben. Die Kosten für den Kanton belaufen sich auf schätzungsweise 50 Millionen Franken. Davon dürften 21,5 Millionen auf die Dreibrunnenallee entfallen, 9,5 Millionen auf die Neugestaltung der Zürcher- und Wilerstrasse und 19 Millionen auf die künftigen Fuss- und Radwege. Mit zirka 15 Millionen Franken wird sich der Bund beteiligen. Stimmt der Grosse Rat den Netzbeschlüssen zu, heisst das Ziel: Baustart 2024.

Für Regierungsrätin Haag sind diese Millionen gut angelegtes Geld. Zwar brauche ein solches Projekt Mut – «auch bei uns». Doch sie lobt die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten und den gemeinsamen Willen, dieses Leuchtturmprojekt umzusetzen. Man habe immer miteinander und einvernehmlich vorwärtsgemacht. Carmen Haag spricht von einem «raumplanerischen Meisterwerk» und ist überzeugt:

«In 30 Jahren wird man sagen: Die haben das super gemacht damals, indem sie diesen Mut bewiesen haben.»