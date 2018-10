Einsatz der Polizei im Thurgauischen Amlikon: Frau schiesst um sich und verschanzt sich im Haus

In Amlikon-Bissegg hat eine Frau mehrere Schüsse abgefeuert und sich danach in ihr Haus zurückgezogen. Die Thurgauer Kantonspolizei und die Spezialeinheit LEU sind vor Ort und in Kontakt mit der Frau.