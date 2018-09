Grossaufgebot von Polizei und Feuerwehr in Herdern: Pferdestall steht in Flammen

Am Dienstagnachmittag ist es in einem freistehenden Pferdestall im Weiler Wilen bei Herdern zu einem Brand gekommen. Die Kantonspolizei Thurgau und die Feuerwehren sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch nicht klar.