Grippe: Die Impfsaison hat begonnen

Den Mitarbeitenden des Kantonsspital St.Gallen werde auch in diesem Jahr die Grippeimpfung empfohlen und kostenlos angeboten, sagt Mediensprecher Philipp Lutz. Zu einer höheren Impfquote führt dies allerdings nicht. Wie in anderen Schweizer Spitälern auch, lässt sich in St.Gallen nur rund jeder vierte Spitalangestellte gegen die Grippe impfen. Als «eindeutig zu tief» kritisierte der Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impfragen, Christoph Berger, diesen Wert im Frühjahr. Das Bundesamt für Gesundheit rief vor einigen Jahren eine Impfquote von 70 Prozent für das Spitalpersonal aus. Zahlen zu den Impfquoten an Spitälern zeigen, dass sich vor allem das Pflegepersonal gegen die Grippeimpfung sträubt. Bei Ärzten ist die Quote jeweils deutlich höher.



Gemäss Schätzungen sterben jedes Jahr in der Schweiz 100 bis 300 Personen, nachdem sie sich in einem Spital mit der Grippe angesteckt haben. Das Kantonsspital St.Gallen führt mit anderen Schweizer Spitälern eine mehrjährige Studie durch. Deren Ziel ist, die Übertragung der Grippe in Spitälern so gering wie möglich zu halten. Sie untersucht unter anderem die Akzeptanz der Grippeimpfung. «Befragungen zu Einstellungen und Einschätzungen des medizinischen Personals fanden statt», so Lutz. Erste Ergebnisse werden nun intern diskutiert und bearbeitet. (kbr)