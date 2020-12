Grausiger Fund Nach Fund von Leichenteilen in Thurgauer Waldstück sagt die Kantonspolizei: «Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen» In einem Waldstück bei Egnach hat ein Mann am Samstagvormittag die sterblichen Überreste einer Person gefunden. Laut Kantonspolizei Thurgau wurde jedoch «nicht der komplette Körper gefunden». Es ist nicht das erste Mal, dass in einem Wald im Kanton Thurgau eine Leiche für Aufsehen sorgt.

Ein Mann hat am Samstagvormittag, kurz nach 10 Uhr, in einem Waldstück beim Egnacher «Sangehölzli» sterbliche Überreste eines Menschen entdeckt. Umgehend informierte er die Polizei. Spezialisten des Kriminaltechnischen Dienstes der Kantonspolizei Thurgau und des Instituts für Rechtsmedizin St.Gallen sicherten am Fundort bis Abend die Spuren.

Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Bild: PD

War es ein Tier?

Auf Nachfrage sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, dass

«nicht der komplette Körper gefunden»

worden sei. Was genau der Passant denn entdeckt hat, will Meili aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. «Das deutet aber nicht automatisch auf ein Gewaltdelikt hin.» Für den Zustand der Leiche könnten auch Tiere verantwortlich sein, allenfalls abhängig davon, wie lange die Leiche schon im Wald gelegen habe.

Meili sagt, es sei zudem unklar, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handle. Die sterblichen Überreste wurden zwecks Identifikation und Untersuchung der Todesursache nach St.Gallen ins Institut für Rechtsmedizin überführt. Meili:

«Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.»

Nächste Woche wolle die Polizei den Wald nochmals absuchen.

Gemäss dem Mediensprecher hat der Mann die Leichenteile am südlichen Rand des besagten Wäldchens in Richtung des Weilers Fetzisloh gefunden. Auf der anderen Seite führt die Hauptstrasse zwischen Arbon sowie Romanshorn durch und östlich jene nach St.Gallen.

7 Bilder 7 Bilder Bild: Andrea Stalder

Nicht der erste solche Fund im Thurgau

Es ist nicht das erste Mal, dass in einem Wald im Kanton Thurgau eine Leiche für Aufsehen sorgt. Ende Januar 2018 hatte Manfred Hunziker im Wilderetobel bei Zezikon eine in einen grünen Teppich eingerollte Frauenleiche in seinem Wald gefunden. Später stellte sich heraus, dass es sich bei der toten Frau um die vermisste Aargauerin Isabella T. handelte. Zunächst gingen die Ermittler von vorsätzlicher Tötung aus. Die Behörden mutmassen nun aber, dass Isabella T. an einer Überdosis Drogen gestorben war. Die Untersuchungen gegen die drei Männer laufen weiter, es geht auch um Unterlassung der Nothilfe und Störung des Totenfriedens.

Ende November dieses Jahres verurteilte das Kreisgericht St.Gallen einen 37-jährigen Serben zu 16 Jahre Freiheitsstrafe wegen Mordes an einem Landsmann. Der Täter hatte sein Opfer wegen Spielschulden getötet und die Leiche anschliessend in einem Waldstück beim Weiler Pulvershaus verbrannt. Eine Spaziergängerin hatte damals die verkohlte Leiche im Wald gefunden.

Zeugenaufruf:

Wer in der letzten Zeit im Bereich des «Sangehölzli» ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, die zur Klärung des Falles beitragen könnten, soll sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 058 345 22 22 melden.