Olympiasiegerin interviewt Olympiasiegerin Hallo Corinne, hier ist Jolanda. Ich hätte da eine Frage: Wieso fahren Frauen besser Ski als Männer?

Abfahrts-Olympiasiegerin Corinne Suter gibt das erste grosse Interview nach ihrer Goldmedaille bei den Winterspielen in Peking. Die Fragen stellt nicht irgendwer. Am anderen Ende der Leitung ist Mountainbikerin Jolanda Neff. Die St. Gallerin gewann Olympiagold im Sommer in Tokio.