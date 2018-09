Grabs: 18-jährige Landwirtin stirbt nach Unfall

Am Montagmorgen ist im Bereich Rüti in Grabs ein landwirtschaftliches Fahrzeug verunglückt. Eine 18-jährige Landwirtin in Ausbildung ist dabei tödlich verletzt worden. Eine 14-jährige Begleitperson wurde unbestimmt verletzt.