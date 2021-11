Gossauer Richtplan «Das ist ein Witz»: Was Gossauerinnen und Gossauer zum neuen Businessplan der räumlichen Entwicklung in der Stadt sagen Ein neuer Richtplan soll Gossaus bauliche Entwicklung für die nächsten Jahrzehnte festlegen. Zum Entwurf kann die Bevölkerung im Mitwirkungsverfahren bis am 3. Dezember Stellung beziehen.

Gossau, wohin gehst du? Raumplaner und Politikerinnen beschäftigen sich damit seit Jahren und füllen Tausende Seiten an Studien, Dokumenten, Diskussionspapieren und Sitzungsprotokollen. Bild: Ralph Ribi (29. Mai 2020)

In Degersheim ging es schief. Die Bevölkerung lehnte den neuen Richtplan der Gemeinde an der Urne ab. Das will die Stadt Gossau verhindern und Bewohnerinnen und Bewohner frühzeitig einbinden in den Prozess – um damit auch Einsprachen vorzubeugen. Nun liegt der Entwurf des kommunalen Richtplans vor. Er zeigt auf, wie sich die Stadt Gossau in den kommenden rund 25 Jahren entwickeln soll. Ein Informationsblatt dazu ist in alle Gossauer Briefkästen geflattert. Was trocken klingt, ist politisch brisant. Es geht unter anderem um eine knappe und begehrte Ressource: Bauland.

Am Mittwochabend luden Stadtpräsident Wolfgang Giella und die Stadtplaner zur Diskussion. Rund 25 Gossauerinnen und Gossauer nehmen am Anlass im Fürstenlandsaal teil. Darunter mehrere skeptische Hausbesitzer aus dem Niederdorfquartier. Sie sind nicht begeistert davon, dass einige Grundstücke zurückgezont werden sollen in die Landwirtschaftszone. Ein Mann würde gerne eine Scheune umbauen, was die strenge kantonale Gesetzgebung nicht erlaubt. Er dürfe auch nicht die Scheune abreissen und ein neues Haus bauen. «Während die Sommerau schonungslos zugebaut wird, dürfen wir im Neudorf nicht einmal die leeren Scheunen nutzen», sagt der Eigentümer. «Das ist ein Witz.»

Stadtplaner Armin Meier zeigt Verständnis für den Frust des Hausbesitzers, sagt aber auch:

«Es wäre schade, das Niederdorf mit Einfamilienhäuschen abzufüllen.»

Raumplaner Armin Meier diskutiert mit Gossauerinnen und Gossauern. Bild: Melissa Müller

Man habe dort schon einmal Land einzonen wollen für ein Fernsehstudio, «ich bin froh, dass das nie passiert ist». Das schöne Quartier mit einigen Bauernhäusern und Wiesen gelte es, zu erhalten statt zuzubauen. «Hand auf Herz: Es gibt keine schönere Art, von Flawil nach Gossau zu kommen, als durchs Niederdorf», schwärmt der Planer und Architekt. Er ermutigt die Bewohner jedoch, ihre Bedenken und Vorschläge einzubringen. Bis am 3. Dezember kann man dies etwa über die Mitwirkungsplattform www.richtplanung.stadtgossau.ch tun.

3000 neue Einwohnerinnen und Einwohner bis 2040

Die Stadt Gossau zählt heute rund 18'000 Einwohnerinnen und Einwohner, bis 2040 soll diese Zahl um 3000 zunehmen. Das erwartet der Kanton St.Gallen – und er schreibt auch vor, wo der zusätzliche Wohnraum geschaffen werden soll. Das Gesetz verlangt, dass die Entwicklung nach innen erfolgt, dass also kein zusätzliches Land für Wohnhäuser eingezont wird. «Wie dies in Gossau gelöst werden soll, ist einer der Kernpunkte im Richtplan», heisst es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Planer haben ein Auge geworfen auf die Mooswies, die knapp acht Hektaren grosse Wiese im Herzen von Gossau. Sie würden gern ein Stück davon am Wiesenrand einzonen. «Aus planerischer Sicht wäre das eine Toplage», sagt Armin Meier. Zwei Ehepaare, die bei der Mooswies wohnen, befürchten, dass man ihnen die Aussicht verbauen könnte. «Eine Überbauung könnte zum Problem werden, weil die Mooswies in der Grundwasserschutzzone liegt», sagt eine Anwohnerin. Meier beschwichtigt: Das werde vielleicht in 25 Jahren ein Thema. Zudem könnten alle Nachbarn zusammenspannen für eine Überbauung. «Das könnte interessant werden für Sie oder Ihre Kinder», sagt Meier, der die Gossauerinnen und Gossauer geschickt ins Boot holt.

Die Gossauer Hotspots für eine innere Entwicklung: Migros, Poststrasse, Stadtbühlstrasse und Gerenstrasse

Die Revision der Ostplanungsinstrumente ist für alle Gemeinden Pflicht, eine Folge des neuen Raumplanungsgesetzes des Bundes von 2013. Der Richtplan zeigt konkret auf, wo und wie die Entwicklung im nächsten Vierteljahrhundert stattfinden soll. Der Entwurf werde auch im Stadtrat kontrovers diskutiert, sagt Stadtpräsident Giella.

Raumplaner Meier stellt den grossen Parkplatz bei der Bundwiese in Frage. Diese zentrale Lage könnte man attraktiver nutzen, findet er. Auch beim Gossauer Eisenringquartier, bei der hochwertigen Lage rund um den Bahnhof und beim Stadtbühlareal soll in den nächsten Jahren etwas passieren. Ein Thema ist auch die noch unbebaute Wiese bei der Migros. Für einen späteren Zeitpunkt biete auch das Grundstück des Betagtenzentrums Schwalbe mit der benachbarten grünen Wiese interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Potenzial sehen die Planer auch in Arnegg. Dort könne man auf mehreren Flächen Neues schaffen und verdichten. Die Stadt will bei allen Hotspots zusammen mit den Eigentümern Lösungen finden, um brachliegende Strukturen zu nutzen. Damit sich das Fiasko von Degersheim nicht in Gossau wiederholt.