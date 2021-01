«Die Situation ist schwierig»: Der Walter Zoo hofft im Lockdown auf Härtefallgelder

Wegen der Corona-Massnahmen werden die Tiere im Walter Zoo hinter verschlossenen Türen versorgt, gepflegt und beschäftigt. Die Schliessung der Zoos in der Schweiz wurde bis Ende Februar verlängert. Für den Walter Zoo sind die Massnahmen nicht komplett nachvollziehbar: Ansteckungsrisiken seien in einem Zoo nicht höher als in einem Skigebiet.