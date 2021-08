Gossau «Der Entscheid fiel mir schwer»: Das sagt Urs Blaser zu seinem sofortigen Rücktritt als Verwaltungsratspräsident der Sana Fürstenland AG Sechs Monate war er krankgeschrieben, nun ist klar: Urs Blaser legt sein Amt als Verwaltungsratspräsident der Sana Fürstenland AG definitiv nieder. Der 63-Jährige hatte wegen Ermüdungserscheinungen ärztliche Hilfe in Anspruch genommen. Ihm geht es zwar besser. Aber nicht gut genug. Bis Ende Jahr soll die Nachfolge geregelt sein.

Urs Blaser auf der Dachterrasse seiner Wohnung in Gossau. Bild: Arthur Gamsa (17. Mai 2021)

Die Nachricht Mitte Februar kam überraschend: Die Sana Fürstenland AG teilte mit, dass ihr Verwaltungsratspräsident Urs Blaser gesundheitsbedingt eine Auszeit nehmen wird. Der ehemalige Gossauer Schulpräsident war zu diesem Zeitpunkt erst zwei Monate im Amt. Er hatte Anfang Jahr wegen Ermüdungserscheinungen ärztliche Hilfe in Anspruch genommen, hiess es.

«Ich bin zuversichtlich», sagte Blaser damals. Er rechne mit einer Auszeit von zwei bis drei Monaten. Mitte Mai erzählte der 63-Jährige, dass es ihm wesentlich besser gehe, aber noch nicht gut genug, um wieder richtig zu arbeiten. Er hatte sechs Wochen lang eine ambulante Intensivtherapie in der Klinik Teufen besucht. «Ich bin auf dem Weg. Es geht aufwärts.»

Nun ist klar: Blaser kehrt nicht zur Sana Fürstenland AG zurück. Er legt seine Aufgabe als Verwaltungsratspräsident ab sofort definitiv nieder, wie die Gossauer Pflegeheimbetreiberin in einem Communiqué mitteilt. Urs Blasers Gesundheit bedürfe einer längeren Erholung. Der Verwaltungsrat dankt in seiner Mitteilung Urs Blaser für sein umsichtiges und zielstrebiges Wirken in schweren Zeiten.

«Es hat sich abgezeichnet»

Für Helen Alder Frey kam der Rücktritt nun nicht überraschend. Die Gossauer Stadträtin und Verwaltungsrätin der Sana Fürstenland AG hat seit Blasers Ausfall seine Aufgaben interimistisch übernommen. «Es hat sich abgezeichnet», sagt sie. Sie sei regelmässig in Kontakt mit Urs Blaser gestanden. Ihm gehe es zwar besser, er sei aber noch nicht vollständig genesen. Alder sagt:

«Es war klar, dass das nicht ewig so weitergehen kann.»

Helen Alder Frey, Gossauer Stadträtin und Verwaltungsrätin Sana Fürstenland AG. Bild: PD

Urs Blaser habe nicht von einem auf den anderen Tag sein Rücktrittsschreiben eingereicht. «Das war ein Prozess. Wir haben darüber gesprochen», sagt Alder. Sie bedaure das Ganze enorm. In erster Linie die Tatsache, dass es ihm nicht gut gehe. Aber auch für die Sana Fürstenland AG sei es sehr schade.

«Wir hatten alle grosse Hoffnungen in ihn. Aber die Gesundheit steht an erster Stelle.»

Bedauern und Erleichterung

Bedauern verspürt auch Urs Blaser. Der Entscheid sei ihm schwergefallen, sagt er. «Ich hatte nach meiner ersten guten Phase eine wieder etwas schwierigere Zeit, sodass ich nochmals über die definitive Entscheidung nachgedacht habe.» Nach einer sehr langen Zeit der intensiven Gedanken sei nun aber auch Erleichterung spürbar. Angesprochen auf seinen aktuellen Gesundheitszustand, sagt Blaser:

«Ich bin derzeit gut stabil, muss und will aber die Belastungen gering halten.»

Der FDP-Politiker hatte im vergangenen Dezember das Gossauer Schulpräsidium nach elf Jahren abgegeben. Gleich anschliessend wechselte er zur Sana Fürstenland. Bereut er diesen Schritt im Nachhinein?

Blaser verneint. «Ich bereue es nicht. Auf der einen Seite entsprach die Aufgabe meinen Fähigkeiten und sie war eine gute Ergänzung zu meinen damaligen Plänen.» Auch hatte und habe er nie an der Wichtigkeit und der Sinnhaftigkeit dieser Aufgabe gezweifelt.

«Andererseits bin ich letztlich von der Tragweite und der Tiefe des gesundheitlichen Vorfalls überrascht worden.»

Lösung bis Ende Jahr finden

Nun übt Helen Alder vorerst weiterhin die Aufgaben des Verwaltungsratspräsidiums aus. Vizepräsident ist formell Boris Tschirky. Die zusätzlichen Aufgaben liessen sich gut mit ihrem 70-Prozent-Pensum als Stadträtin vereinbaren, sagt Alder.

Der Verwaltungsrat werde nun zunächst intern und danach mit den Aktionärsgemeinden (Gossau, Andwil, Gaiserwald, Oberbüren, Niederbüren) das weitere Vorgehen besprechen. Ein Vorteil sei, dass der nun fünfköpfige Verwaltungsrat bereits seit einigen Monaten unter diesen Umständen arbeite. «Das neue Team hat sich gut eingespielt.»

Nebst den langjährigen Verwaltungsratsmitgliedern Helen Alder und Boris Tschirky stiessen im Frühling Yvonne Blättler-Göldi, Erich Bischof und Marcel Schöni neu dazu. Seit dem 1. April ist der neue Verwaltungsrat an der Arbeit. «Ich bin sehr glücklich, wie sich dieser in der kurzen Zeit entwickelt hat», sagt Alder. Auch die Stimmung sei trotz allem gut.

Das Fünfergremium sei bestrebt, bis Ende Jahr die Nachfolge zu regeln. Auf die Frage, ob sie nach ihrer Stellvertretung nicht gleich definitiv das Verwaltungsratspräsidium übernehmen wolle, sagt Alder: «Ich habe von Anfang an klargemacht, dass es sich um eine Interimslösung handelt.»

Die Sana Fürstenland AG möchte in Gossau schon lange ein neues Alters- und Pflegeheim realisieren. Der Bau wird aber durch eine Einsprache verhindert. Visualisierung: PD

Verwaltungsrat ist an der Arbeit

Mit dem Rücktritt von Urs Blaser muss sich der Verwaltungsrat nun erneut mit einem personellen Wechsel auseinandersetzen. Mitte 2020 teilten Präsidentin Kathrin Hilber sowie Erol Doguoglu, Urs Kempter und Monika Wohler mit, dass sie Ende Jahr abtreten werden. Als Grund nannten sie Misstrauen gegenüber dem Verwaltungsrat. Auch habe das Vertrauen aus der Gossauer Politik gefehlt.

Mitte Dezember trat schliesslich auch noch Verwaltungsrat Heinz Loretini zurück. Urs Blaser sollte es dann sein, der endlich Ruhe in die Sana Fürstenland AG bringt.

Sie könne es verstehen, sagt Helen Alder, dass von aussen der Eindruck entstehe, die Sana würde seit Monaten nur den Verwaltungsrat zusammenstellen. Das empfinde sie aber nicht so. Man sei gut gestartet und arbeite an verschiedenen Projekten. Die Geschäftsleitung sei gut aufgestellt und auch die Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat funktioniere. «Dafür, dass wir erst seit kurzem zusammenarbeiten, haben wir schon viel geschafft.»