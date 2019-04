Gossau büsst 2800 Parksünder Mit dem neuen Parkierungsreglement werden Autofahrer in Gossau stärker zur Kasse gebeten. 2018 nahm die Stadt unter altem Regime 124000 Franken mit Bussen ein. Die Gossauer kommen im Vergleich gut weg. Noemi Heule

Parkieren soll in Gossau künftig teurer werden. Parksünder werden bereits jetzt zur Kasse gebeten. (Bild: Urs Jaudas)

Parkieren in Gossau wird teurer. Künftig sollen Parkplätze länger bewirtschaftet werden und in der Innenstadt soll die blaue Zone teilweise weiss gestrichen und damit gebührenpflichtig werden. Teuer ist das Parkieren bereits jetzt für all jene, die statt der Parkgebühren eine Busse berappen müssen. 2800 Parkbussen klemmten im Jahr 2018 in der Stadt Gossau unter den Scheibenwischern.

124000 Franken nahm die Stadt im vergangenen Jahr an Bussen ein. Dieser Betrag ist in der Rechnung angegeben. Die Einnahmen fliessen in den allgemeinen Haushalt, wie Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter, auf Anfrage sagt. Die Ordnungsbussen stellt der Sicherheitsverbund Region Gossau im Auftrag der Stadt aus. In welchen Quartieren besonders viele Bussen ausgestellt werden, ob sie an Einheimische oder Auswärtige gehen, kann Geschäftsführer Stefan Kramer nicht sagen. Diese Daten werden nicht erhoben oder fliessen weiter an die St. Galler Kantonspolizei. Ohnehin sei es nicht das Ziel, möglichst viele Bussen auszustellen, sondern Sicherheit und Ordnung zu schaffen, sagt er.

52000 Busszettel in der Stadt St.Gallen

Rund 50 Stellenprozente wendet der Sicherheitsverbund für die Kontrollgänge in Gossau auf. Wo Bussen ausgestellt werden, ob in der Innenstadt oder in den Aussenquartieren, entscheide der jeweilige Mitarbeiter flexibel und nach Bedarf. Bei der Anzahl Kontrollen könne Gossau denn auch nicht mit grösseren Städten, etwa St.Gallen, mithalten, sagt Stefan Kramer.

Zum Vergleich: In St.Gallen wurden in der gleichen Zeitspanne rund 52000 Bussen ausgestellt – das sind rund 140 pro Tag. 2,7 Millionen Franken flossen so in den Stadthaushalt. Der Betrag umfasst allerdings alle Ordnungsbussen im sogenannt ruhenden Verkehr, wie Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei, sagt. Dazu gehört nebst unrechtmässigem Parkieren auch Anhalten im Halteverbot. Während Gossau insgesamt 978 öffentliche Parkfelder unterhält, sind es in St.Gallen deren 7830. Auch in St.Gallen sei das Ziel nicht, möglichst viele Bussen auszustellen, betont Kohler, sondern für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Die Anzahl und der Ertrag der Bussen variiere denn auch von Jahr zu Jahr.

Die kostenlosen Minuten kosten am meisten

Wer in der Gossauer Innenstadt parkiert, tut dies in den ersten

30 Minuten kostenlos. Dies soll auch im neuen Parkierungsreglement so bleiben, auch wenn sich die SP-Fraktion in der Diskussion im Stadtparlament daran störte. Es ist allerdings genau diese halbe Stunde, die vielen zum Verhängnis wird. Zwar ist sie gratis, dennoch muss die Parkuhr betätigt werden, was laut Stefan Kramer viele nicht beachten. Andere bleiben zu lange stehen oder vergessen in der blauen Zone die Parkscheibe zu stellen. Rund 60 Prozent der Bussen betreffen derartige Vergehen. Die restlichen 40 Prozent fallen wegen Parkierens ausserhalb der Parkfelder, auf dem Trottoir oder auf Behindertenparkplätzen an.



Während die SP-Fraktion in der Parlamentsdebatte rund um das neue Reglement die kostenlosen Minuten in der Innenstadt kritisierte, bemängelten die anderen Parteien, dass die Parkplätze künftig auch bei Sportanlagen bis 22 Uhr kostenpflichtig sein sollen. Darunter litten Vereine und Familien, hiess es. Im Mai will der Gossauer Stadtrat die endgültigen Tarife für die Parkgebühren festlegen, wie Stadträtin Gaby Krapf-Gubser gegenüber dem «Tagblatt» sagte. Man werde sicherlich nochmals auf die Einwände eingehen.