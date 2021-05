22-Jährige erlitt einen Stromschlag in der Badewanne – das Handy-Ladekabel war defekt und von Drittanbieter

Eine Gossauerin erlitt vergangene Woche einen tödlichen Stromstoss in der Badewanne. Ihr Handy, das am Ladegerät angeschlossen war, fiel ins Wasser. Laut Staatsanwaltschaft hat die Frau kein originales Ladekabel benutzt. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung rät dazu, nur Geräte, die dafür vorgesehen sind, in der Badewanne zu benützen.