Goldachs heisses Pflaster - Auffällige Fahrspuren geben zu reden In Goldach und Rorschach fallen grossflächig schwarze Fahrspuren auf. Unheimlicher Pneuabrieb wegen der Hitze? Nein, «nur» eine Folge von Belagsarbeiten.

Marcel Elsener

Zum Gesprächsthema geworden: die schwarzen Spuren eingangs Goldach. (Bild: Ralph Ribi)



Jetzt macht die Hitze offensichtlich auch unseren Strassen den Garaus: Schwarze Fahrspuren bezeugen dies auf der St. Gallerstrasse in Goldach, mit täglich über 17 000 Autos eine der vielbefahrenen im Kanton. Beidseitig ziehen sich die Linien vom Waldeggkreisel bis nach Rorschach, gut eineinhalb Kilometer, als habe jemand mit einem dicken schwarzen «Wasserfesten» markiert. Brandschwarze Zeichen des Klimawandels in einer unbescholtenen Gemeinde?

Am Stammtisch sind die Meinungen schnell gemacht: Teerrückstände können es nicht sein, dazu sind die Spuren zu gleichförmig und nicht wie sonst auslaufend. Also muss es Pneu-Abrieb sein, ist doch klar bei der Wahnsinnshitze, jetzt sieht man mal, was da täglich an Mikroplastik in unseren Gewässern landet.

Papperlapapp, wirft einer ein, der Abrieb ist im Sommer wie im Winter gleich, hat mit den Temperaturen nichts zu tun. Und wenn es die Hitze wäre, warum ist es dann nicht überall so, zumindest in unteren Lagen, also etwa auf den Strassen von St. Margrethen?

Wo der eigentliche Grund liegt



Was nun? Der Laie ist überfordert. Nachfrage bei den Experten vom Strasseninspektorat, und siehe da: Es ist nicht die Hitze, jedenfalls nicht hauptsächlich. Vielmehr sind der Grund eben doch Strassenbauarbeiten in der Umgebung, wie der zuständige St. Galler Strasseninspektor Titus Tobler erklärt: «Die schwarzen Spuren sind eine Begleiterscheinung des vergangene Woche eingebauten Deckbelages an der Seestrasse in Goldach und Rorschach.» Also kommt es vom frischen Asphalt, «vom Teeren», wie der Volksmund sagt. Nur dass die Sache heute einiges komplizierter ist, oder besser die Beläge differenzierter geworden sind.



Bei den Spuren handelt es sich um Bitumenemulsion, die im Strassenbau als «Kleber» zwischen den verschiedenen Belagsschichten verwendet wird. Die Lastwagen mussten ihr Material von den Mischgutwerken in Mörschwil auf einer ständig grösseren Strecke zu den Einbaumaschinen liefern – zunächst via Rietli, dann via Landhauskreisel und Industriestrasse Rorschach, Querstrassen an den See gibt es dort nicht. Die längere Fahrt auf der mit Haftvermittler versehenen Fläche bedeute auch immer mehr Abtrag, weiss der Experte. Und die Wärme hat ihren Teil beigetragen: An den heissen Lastwagenpneus bleibt die klebrige Masse besser kleben.

Kein hitzebedingter Abrieb, wie vermutet, wenn auch die Bitumen-Steuerung mit der Erderwärmung anspruchsvoller wird – die Spannweite der Belagswahl zwischen Winter und Sommer bleibt eine Gratwanderung. Die schwarzen Spuren werden mit der Zeit wieder verschwinden, will heissen über die Strassenentwässerung weggetragen, was unbedenklich sei. Heikler sind die schwarzen Spuren als Katzenpfoten auf weissen Polstern – gegen diese ebenfalls regelmässigen Folgen einer Asphaltierung helfen nicht mal Strassensperren.