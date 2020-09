Glückliche Innerrhoder, enttäuschte Thurgauer: Wo die Krankenkassenprämien im kommenden Jahr sinken und steigen Gute Nachrichten für Versicherte in den meisten Kantonen: Der Prämienschock bleibt aus, die Kosten im kommenden Jahr steigen nur moderat an. In der Ostschweiz trifft es die Thurgauer am härtesten.

Die Krankenkassenprämien steigen 2021 um durchschnittlich 0,5 Prozent. Symbolbild: Max Tinner

(mg) Die mittlere Prämie beläuft sich 2021 auf 316,50 Franken, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag bekanntgab. Das entspricht im Schnitt einem Anstieg von 0,5 Prozent. Wie bereits in den letzten zwei Jahren liege dieser unter dem mehrjährigen Mittel der Prämienanstiege. Seit 2010 haben sich die Prämien durchschnittlich um 3,2 Prozent erhöht.

Besonderen Grund zur Freude dürfen die Versicherten in den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Aargau, Neuenburg, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz und Zürich haben. In diesen Kantonen sinkt die Prämienlast sogar. Am stärksten in Appenzell Innerrhoden (-1,6 Prozent), aber auch in Zürich fällt sie mit -0,7 Prozent deutlich aus.

Am deutlichsten drückt der Prämienanstieg aufs Portemonnaie von Bewohnern und Bewohnerinnen der Kantone Thurgau, Baselland, Jura, Luzern, Nidwalden, Tessin und Wallis. Dort steigen die Prämien um mehr als 1 Prozent an. Tessiner bezahlen nächstes Jahr im Schnitt 2,1 Prozent mehr, Jurassier 2 Prozent. In den restlichen Kantonen bewegt sich der durchschnittliche Anstieg unter 1 Prozent. Die Prämien werden jeweils so berechnet, dass sie die geschätzten Kosten des kommenden Jahres decken können.

Profitieren können die Versicherten zudem von einem Ausgleich bisher zu viel erhobenen Prämien von 183 Millionen Franken und einem freiwilligen Reserveabbau der Versicherer von 28 Millionen Franken. Das BAG hat diese Rückvergütungen an die Versicherten genehmigt. «Das entspricht einer Gesamtsumme von 211 Millionen Franken, die an die Versicherten zurückfliesst», heisst es in der Mitteilung. Zum Vergleich: Im laufenden Jahr hat das BAG Reserveabbaupläne von 27 Millionen Franken genehmigt. Ein Jahr zuvor bewilligte es Ausgleichszahlungen von 158 Millionen.

Reserven übersteigen erstmals 11-Milliarden-Grenze

Insgesamt würden die Reserven der Versicherer 2020 die 11-Milliarden-Franken-Grenze übersteigen. Das ist ein neuer Rekord. Grundsätzlich sei dies zwar positiv, schreibt das Bundesamt für Gesundheit. Aber «der Bundesrat ist jedoch der Ansicht, dass eine Mehrheit der Versicherer noch über zu hohe Reserven verfügt.» Erst letzte Woche hat die Regierung vorgeschlagen, die entsprechende Verordnung anzupassen. Damit sollen für die Krankenversicherer Anreize geschaffen werden, Prämien möglichst kostengerecht zu berechnen und übermässige Reserven abzubauen.

Der Vorschlag des Bundesrates befindet sich derzeit in der Vernehmlassung. Ebenso eine andere Vorlage, von welcher sich die Regierung eine Senkung der Prämienlast verspricht: Mit dem zweiten Massnahmenpaket des Kostendämpfungsprogramms will die Landesregierung unter anderem erreichen, dass vor einer Konsultation durch einen Spezialisten erst ein Hausarzt oder eine Gemeinschaftspraxis aufgesucht werden muss. Insgesamt erhofft sich der Bundesrat von diesem Paket Kostensenkungen im Gesundheitswesen von knapp einer Milliarde Franken.

Das sind die wichtigsten Änderungen in den Ostschweizer Kantonen