Der St.Galler GLP-Nationalratskandidat Pietro Vernazza kandidiert auch für den Ständerat Die Grünliberalen des Kantons St.Gallen schicken Pietro Vernazza in den Ständeratswahlkampf. Damit kandidiert er sowohl für die grosse als auch für die kleine Kammer.

Pietro Vernazza. (Bild: Ralph Ribi)

(pd/lim) Pietro Vernazza will ins Stöckli. Die St.Galler GLP schickt den Chefarzt des Kantonsspitals St.Gallen ins Rennen, wie sie am Montagmorgen mitteilt. «Mit seinem wissenschaftlichen Denken und seiner grossen Fachkompetenz, seiner überlegten Art und Bodenhaftung fordert er die Kandidaten der grossen Parteien heraus», schreibt die Partei. Die GLP hat Vernazza bereits für die Wahl in den Nationalrat aufgestellt.

Mit der Beteiligung an der Ständeratswahl schliessen die Grünliberalen eine «grosse Lücke im bisherigen Kandidatenkreis», heisst es weiter. Der Kandidat der GLP sei der einzige, der eine liberale Wirtschaftsordnung mit konsequentem Umweltschutz verbinde. Insbesondere die Gesundheitspolitik sei eine grosse Baustelle, schreibt die GLP. «Ein unabhängiger Experte könnte da einiges bewirken.»

Pietro Vernazza ist Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital St.Gallen und hat sich international einen Namen als HIV-Spezialist geschaffen. Er war unter anderem Präsident der Eidgenössischen Kommission für Aids-Fragen und sexuelle Gesundheit. Parteipolitisch hatte er sich vor dem Wahlkampf nicht engagiert.