GLP-Knatsch: Häusermann fährt nach Rauswurf juristisches Geschütz gegen Parteivorstand auf 48 Stunden vor der Schliessung der Wahllokale im Kanton schlittern die St.Galler Grünliberalen in eine veritable Führungskrise. Die geschasste Erika Häusermann will sich mit einer superprovisorischen Anordnung des Kreisgerichts in den Vorstand zurückkämpfen.

Kampfeslustig: Die Wiler Politikerin Erika Häusermann. Bild: Hanspeter Schiess

Am Freitagmittag verschickte die Wiler Politikerin Erika Häusermann ein Schreiben an die Medien. Demnach soll ein Einzelrichter am Kreisgericht St.Gallen angeordnet haben, dass Häusermann per sofort wieder Vorstandsmitglied der St.Galler Grünliberalen ist.

«Zudem hat der Richter es der Präsidentin der glp Kanton St.Gallen, Nadine Niederhauser, und dem Präsidenten der Wahlkreispartei St.Gallen, Markus Portmann, unter Strafandrohung verboten, öffentlich zu behaupten, dass ich aus der Partei ausgeschlossen worden sei oder dass ich ehrverletzende Äusserungen gemacht hätte. Die GLP ist ihrerseits verpflichtet, eine Medienmitteilung zu machen.»

Die Mitglieder hätten entscheiden können

Eine Medienmitteilung der Grünliberalen ist bis jetzt ausgeblieben, Präsidentin Nadine Niederhauser will auf Anfrage keine Stellung nehmen. Klar ist aber: Im Parteivorstand laufen heute die Drähte heiss. Noch ist offenbar völlig unklar, wie man mit der kampfeslustigen Häusermann umgehen will.

Offen bleibt auch, warum Häusermann die Gerichte eingeschaltet hat. Sie hätte auch die Möglichkeit gehabt, sich per Rekurs gegen den Rauswurf durch den Parteivorstand zu wehren. Dann hätte die kantonale Mitgliederversammlung abschliessend über ihren Verbleib in der Partei entscheiden müssen.

«Freue mich, die Zusammenarbeit fortzuführen»

Dass sich Häusermann nun für den juristischen Weg entschieden hat, dürfte die komplett zerfahrene Situation kaum beruhigen. Die Betroffene selber zeigt sich davon unbeeindruckt. In der Medienmitteilung schreibt sie: «Der Entscheid ist eine wichtige Etappe auf dem Weg zu meiner vollständigen Rehabilitierung und steht im Einklang mit den vielen positiven Reaktionen von Parteimitgliedern und Politikerinnen und Politikern aus anderen Parteien, die ich erhalten habe.»

Parteiintern werde sie sich dafür einsetzen, «dass Vorfälle wie diese nicht mehr vorkommen, und freue mich, die Zusammenarbeit in den Gremien der GLP fortzuführen».