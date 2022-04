GLOSSE Warum Bundesrat Guy Parmelin den Thurgau besuchte ResTZucker: Es gibt Leute, welche zwei oder drei Sachen gut können. Sie sind aber eher die Ausnahme.

Hat Guy Parmelin im Rebberg den Durchblick? Besuch bei Roland Lenz in Uesslingen. Rajan Urfer

In der Renaissance gab es Menschen wie Leonardo da Vinci, sogenannte Alleskönner, bekannt auch als Universalgenies. Heute sind solche rar geworden. So kann ein Jurist zwar Paragrafen zitieren, aber er kann bei einer Kuh nicht unterscheiden, ob sie trächtig ist oder eine Blähung hat. Deshalb stellt Kantonsrat Peter Dransfeld (vielleicht das einzige Universalgenie, das der Thurgau hat) die Frage, ob es sinnvoll ist, dass das Veterinäramt durch einen Juristen geführt wird. Er jedenfalls würde sein Architekturbüro nicht von einem Juristen leiten lassen wollen. So denkt ein Architekt. Der Jurist denkt: Wenn sie mich lassen, weshalb sollte ich es nicht versuchen?

Es gibt durchaus auch Leute, die ihre Grenzen kennen. Zum Beispiel der Dirigent am St.Galler Theater, der plötzlich mit der Situation konfrontiert war, auch noch als Konzertdirektor tätig zu sein. Niemand könne zwei 100-Prozent-Stellen ausfüllen, sagte er zunächst. «Für diese Arbeit fühle ich mich weder ausgebildet noch qualifiziert.» Nun hat er doch unterschrieben. Was zeigt: Allein das Wissen, dass jemand an einen glaubt, kann Berge versetzen.

Bei Guy Parmelin ist man ja nicht sicher, ob er ein politisierender Weinbauer ist, oder ein Bundesrat, der früher einen Rebberg hatte. Die Meinungen gehen auseinander, in welcher der beiden Sparten er seine Kernkompetenz hat. Offensichtlich ist Parmelin nun selbst zur Einsicht gekommen, dass er als Weinbauer noch Luft nach oben hat. Wozu hätte er sonst diese Woche den Thurgauer Biowinzer Roland Lenz besucht, wenn nicht zum Nachhilfeunterricht?