GLOSSE Ordnungsbussen im Arbeiter- und Bauernkanton ResTZucker: Eine Studie über die Akzeptanz von Coronamassnahmen in der ehemaligen DDR wird vom Kanton Thurgau mitfinanziert. Wer meint, das sei total daneben, der kennt den Thurgau nicht.

Die Menschen in der ehemaligen DDR haben weniger Mühe mit Angela Merkels Coronamassnahmen als diejenigen in Westdeutschland. Herausgefunden hat dies eine Studie des Thurgauer Wirtschaftsinstituts an der Uni Konstanz. Ketzer werden nun fragen, weshalb eine solche Studie mit Thurgauer Steuergeldern finanziert wurde. Der Thurgau habe doch nichts mit der DDR zu tun. Doch sie täuschen sich.

Im Interview mit der «Thurgauer Zeitung» sagt die Verfasserin der Studie sinngemäss: A) Es ist gut, wenn der Bürger Vertrauen in die Regierung hat. Und: B) Es ist schlecht, wenn die Regierung Vertrauen ins Volk hat. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Womit wir bei der DDR wären. Gemäss einer Umfrage ist die Thurgauer Kantonspolizei Ostschweizer Spitzenreiter im Verteilen von Ordnungsbussen wegen Verstössen gegen die Coronamassnahmen. Bravo. Wenn wir schon im Impfen nicht die Besten sind, so doch wenigstens im Büssen.

Was die Ausreisebeschränkungen betrifft: Die Thurgauer Detaillisten und Hoflädeli-Betreiber wollen gar nicht, dass die Leute nach Konstanz fahren. Sie sollen im Arbeiter- und Bauernkanton einkaufen. Unterstützt werden sie durch die Bundespolizei der BRD, welche die «Staatsflüchtlinge» an der Grenze abfängt und zurückschickt. Das war seinerzeit an der Berliner Mauer noch anders.

Und offenbar haben wir im Thurgau eine in hohem Masse ausgeprägte Kultur der Nachbarschaftsbeobachtung. Die Polizei ist jedem dankbar, der ihr einen Hinweis gibt, wenn irgendwo mehr als fünf Personen zusammen sind. Subversive Elemente bezeichnen solche Beobachter abschätzig als Denunzianten. Aber nur ein Staat, der kein Vertrauen in seine Bürger hat, ist ein guter Staat. Und deshalb braucht es jeden Einzelnen, der Augen und Ohren offen hält.