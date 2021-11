GLOSSE Die List der alten Dame ResTZucker: Weshalb es am 15. März 2020 im Frauenfelder Wahlbüro dringend eine Miss Marple gebraucht hätte.

«Der Besuch der alten Dame» – von Friedrich Dürrenmatt.

Mit alten Damen ist nicht zu spassen. Man sollte sie nicht beleidigen und schon gar nicht unterschätzen. Das sollte eigentlich spätestens seit dem 29. Januar 1956 bekannt sein, als am Zürcher Schauspielhaus Dürrenmatts tragische Komödie uraufgeführt wurde. Es gibt in der Literatur weitere Belege. Man denke an die legendäre Detektivin Miss Marple oder an ihr amerikanisches Pendant Jessica Fletcher.

Seit Dienstag hat auch der Thurgau seine Miss Marple. Bei einem Kreuzlinger Grosi (bitte entschuldigen Sie diesen Ausdruck) meldete sich telefonisch eine Frau, die sich als Verwandte ausgab und es um einige zehntausend Franken erleichtern wollte. Der bekannte Enkeltrick. Kaltblütig vereinbarte die 82-jährige Seniorin eine Übergabe, schaltete aber gleichzeitig die Polizei ein, sodass wenigstens einer der Gauner geschnappt werden konnte.

Schade, dass am 15. März 2020 keine Miss Marple zugegen war, als das Drama um den Frauenfelder Wahlbetrug seinen Anfang nahm. Bis jetzt sind nämlich nur junge Männer in den Fall involviert. Der Stadtpräsident, der Stadtschreiber, der zuständige Stadtrat, der Generalstaatsanwalt, der Gerichtspräsident. Verglichen mit Miss Marple oder Joe Biden sind sie alle junge Schnaufer. Selbst der damals verantwortliche stellvertretende Staatsschreiber war mit Jahrgang 1956 noch ein recht junger Bursche. Man bedenke, dass er, als Dürrenmatts «Alte Dame» uraufgeführt wurde, noch gar nicht auf der Welt war.