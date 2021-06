Glosse Immer diese Fragen Die Thurgauer Regierung muss künftig in Fragestunden ihre Frau und ihren Mann stellen. Denn auf Fragen braucht es Antworten. Und das ist ein Problem. Christian Kamm Hören Merken Drucken Teilen

Es darf gefragt werden: Der Thurgauer Grosse Rat plan die Einführung von Fragestunden. Donato Caspari

Ehrlich gesagt, kann man sich schon fragen, was das soll mit dieser Fragestunde künftig im Thurgauer Grossen Rat. Aber unsereins wurde ja nicht gefragt. Dabei wird im Kantonsparlament auch ohne organisierte Fragerei bereits genug geredet. Und die Frage, weshalb die Erde rund ist oder eine Schublade eckig, könnte an einem Mittagstisch tatsächlich besser aufgehoben sein als in einem Parlament.

Die Regierung wurde im Vorfeld übrigens auch einmal zur Fragestunde befragt. Und war natürlich dagegen. Denn wo gefragt wird, braucht es Antworten und das ist ein Problem. Aber nicht für alle Regierungsrätinnen und Regierungsräte das gleich grosse.

Nehmen Sie den Jüngsten, Urs Martin. Er platzt beinahe vor Dynamik und Selbstbewusstsein. Ihm ist auch keine Frage zu viel. Im Gegenteil: Unterdessen gibt es gute Gründe anzunehmen, dass der Finanzdirektor die Antwort schon weiss, bevor die Frage überhaupt gestellt worden ist.

Bei Walter Schönholzer ist die Situation komplizierter. Zwar beantwortet auch der Volkswirtschaftsdirektor gerne Fragen – aber nur die, die ihm gefallen. Immerhin kommt ihm entgegen, dass die Parlamentarier ihre Fragen jeweils zwei Wochen vorher einreichen müssen. Da hat er genug Zeit, um sich zu überlegen, bei welcher er beleidigt sein soll.

Bildungschefin Monika Knill hat wohl in Sachen Fragestunde vor allem ein psychologisches Problem. Das Ganze erinnert schon sehr an eine Prüfungssituation. Kopf hoch! Unter den vielen Lehrerinnen und Lehrern werden sich wohl welche finden lassen mit den wichtigsten Tipps für eine möglichst hohe Punktzahl.

Keine Sorgen muss man sich um Regierungsrätin Cornelia Komposch (Justiz und Sicherheit) machen. Sie hat mit Abstand den besten Berater. Ein Polizeikommandant, dem es gelingt, dem knausrigen Grossen Rat neue Polizisten gleich in Serie aus den Rippen zu schneiden, muss noch viele magische Antworten für seine Chefin in der Schatulle haben.

Auf dem Bau wird nicht viel geredet, sondern angepackt. Und so hat sich auch Regierungsrätin Carmen Haag, die Chefin des Departements für Bau und Umwelt, im Laufe der Jahre zu einer wahren Meisterin der knappen Antworten entwickelt. Gut möglich, dass sie an dieser Taktik jetzt weiterbauen wird − bis es allen potenziellen Fragestellern endgültig verleidet. Noch Fragen?