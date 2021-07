GLOSSE Ferien in der Schweiz: Unsere Politiker wissen, was sich gehört ResTZucker: Man kann einen Regierungsrat alles fragen, ausser, wohin er in die Ferien reise. Denn dabei kann er sich fast nur die Finger verbrennen.

Regierungsrätin Carmen Haag wandert im Engadin.

Etwa das Dümmste, was er aktuell sagen könnte, wäre: «Ich fliege für vier Wochen in die USA.» Dann hat er die SVP am Hals, die GSoA und die Klimabewegung noch dazu. Mehr Ärger geht nicht.

Nein, ein Regierungsrat fährt nicht nach Konstanz zum Einkaufen, er mietet kein deutsches Schiff und er macht keine Auslandreisen. Man hat ja gesehen, was mit Pierre Maudet passierte, nachdem er Abu Dhabi besucht hatte. So etwas würde Walter Schönholzer nie passieren. Er findet zwar ohnehin, es gehe niemanden etwas an, wo er seine Ferien verbringe. Aber ganz sicher nicht im Ausland. So viel muss dann schon gesagt sein.

David Angst

Weniger vorsichtig ist Urs Martin. Er fährt für einige Tage nach Italien. Aber erst, nachdem er längere Zeit im Thurgau, im Alpstein, im Tessin und im Engadin verbracht hat. Ob er damit durchkommt? Carmen Haag macht es wie immer schlau. Ganz pragmatisch wie ihre Partei, die Mitte. Sie kompensiert ihre Wanderferien auf La Gomera mit einem gleich langen Aufenthalt im Engadin. Wahrscheinlich weiss eh niemand, wo dieses La Gomera überhaupt liegt. Irgendwo im Puschlav vielleicht?

Der grösste Glückspilz ist Thomas Niederberger. Der Stadtpräsident von Kreuzlingen darf ganz ohne Scham nach Apulien fahren, weil er dort eine Partnerstadt besucht. Er sollte einfach die Hotelrechnung selber bezahlen, sonst geht es ihm am Ende wie Pierre Maudet.