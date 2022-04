Arbeitsmarkt Die Arbeitslosenquote könnte im Sommer unter die magische 2-Prozent-Marke fallen – was das für die Löhne bedeutet

So viele Jobs wie noch nie: In der Schweiz folgte auf den Coronacrash das Gleiche wie in den allermeisten Industriestaaten, nämlich ein Job-Boom. Doch es gibt auch Unsicherheiten, wie etwa den Ukraine-Krieg.