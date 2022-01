GLOSSE Christbäume vor dem Häcksler gerettet Die Nachhaltigkeitserziehung in den Kindergärten scheint sich auszuzahlen.

In Weinfelden wurden am Donnerstag zwei Knirpse gesichtet, die auf ihrem Heimweg vom Kindergarten je einen Tannenbaum hinter sich herzogen. Es war der 6. Januar, der Tag der Grünabfuhr; und die Bäumlein standen in der ganzen Stadt auf der Strasse herum. Zwei von ihnen wurden nun vor dem Häcksler gerettet. Die Umwelterziehung in unseren Kindergärten scheint also langsam Früchte zu tragen. Die Kinder sind sensibilisiert für nachhaltiges Denken und Handeln. Food Waste ist für sie kein Fremdwort. Und was für Food gilt, gilt selbstredend auch für Christbäume. Ist es nicht eine Verschwendung sondergleichen, Millionen von jungen Tannen für zwei Wochen in die Stube zu stellen und sie dann zu häckseln? Solche Gedanken machen sich unsere Kindergärtler heutzutage. Diese Generation wird ihre Zelte sicher nicht auf dem Open-Air-Gelände liegen lassen. Vielleicht haben sich die beiden Weinfelder Knirpse aber auch nur gedacht: «Zweimal Christbaum, zweimal Weihnachten.»