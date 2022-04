Schwarzer stirbt bei brutalem Polizeieinsatz in den USA: Polizei veröffentlicht Bodycam-Videos

Am 4. April starb der 26-jährige Patrick Lyoya bei einem brutalen Polizeieinsatz im Bundesstaat Michigan. Als er nach einem Gerangel auf dem Boden lag, schoss ihm ein weisser Polizist von hinten in den Kopf. Der Fall sorgt in den USA für Aufregung. Nun hat die Polizei Videos des Einsatzes veröffentlicht.