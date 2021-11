Gewässerverschmutzung Kein Fischsterben nach Ölunfall in Tübach: Die interkantonale Zusammenarbeit verlief gemäss dem Horner Feuerkommandanten reibungslos - aber es gibt eine Strafanzeige Mehrere hundert Liter Heizöl sind am Dienstagnachmittag in Tübach in den Häftlibach geflossen. Weshalb, ist noch unklar. Ein Fischsterben blieb glücklicherweise aus. Eine Strafanzeige wird es dennoch absetzen, wie es bei der Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage heisst.

Ölsperre im Häftlibach. Kantonspolizei St.Gallen

Der Häftlibach hat seine Quelle in Mörschwil. Durch Tübach fliesst der Bach über die Kantonsgrenze in den Thurgau nach Horn; hier heisst das Gewässer Hornbach und hier mündet es in den Bodensee. Im Hornbach schwimmen Seeforellen in ihre Laichgebiete. Unlängst wurde der Bach in Horn aus Gründen des Hochwasserschutzes aufwendig renaturiert; er ist ein echtes Idyll und ein beliebtes Naherholungsgebiet für Spaziergänger.

Doch am frühen Dienstagabend war alles anders. Aufregung herrschte am Hornbach: In Tübach flossen beim Befüllen eines Tankes in einem Mehrfamilienhaus an der Haldenstrasse mehrere hundert Liter Heizöl in den Bach. Sofort nach der Alarmierung errichteten die Angehörigen mehrerer Feuerwehren aus dem St.Gallischen und dem Thurgau Ölsperren.

Claudio Forster, Kommandant der Feuerwehr Horn. PD

Auch der Ölwehrstützpunkt Romanshorn wurde aufgeboten, genauso wie Fachleute der Umweltschutzämter beider Kantone. Den Einsatzkräften gelang es dank guter Zusammenarbeit, einen Abfluss des Heizöls in den Bodensee zu verhindern, wie Claudio Forster, Kommandant der Feuerwehr Horn, zurückblickt.

Als erstes sei die Feuerwehr Tübach am Schadenplatz gewesen. Später sei die Einsatzleitung nach Horn verlegt worden, sagt Forster. Ein Fischsterben konnte verhindert werden, wie er sagt. Am Mittwoch werden die letzten Ölsperren abgebaut. Gemäss einem Sprecher der St.Galler Kantonspolizei wird es eine Anzeige wegen Widerhandlungen gegen das Gewässerschutz geben; das sei üblich bei einem solchen Unfall. Zum einen gehe es darum, wer die Kosten für den Feuerwehreinsatz übernehme, zum anderen gehe es auch um Strafrechtliches. Der Verursacher müsse mit einer Busse rechnen, heisst es bei der St.Galler Kantonspolizei.