Gesetzesentwurf Die Härtefallhilfen im Kanton St.Gallen werden noch einmal aufgestockt Neu sollen voraussichtlich 261 Millionen Franken zur Verfügung stehen. Die vorberatende Kommission des St.Galler Kantonsrates legt mit 95 Millionen Franken einen Maximalbeitrag für den Kanton fest. Die Regierung kann bei besonderer Betroffenheit weitere Branchen ins Gesetz aufnehmen.

Behördlich geschlossen: Die Gastroszene leidet unter den Coronamassnahmen. Bild: Michel Canonica

Einzelne Kantone haben bereits ein Härtefallgesetz zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie. Anders der Kanton St.Gallen – er handelt noch im Notrecht, bis das Parlament die dringliche Verordnung der Regierung in der Februarsession in ein Gesetz überführt. Der entsprechende Gesetzesentwurf der Regierung, der mit dem Einbezug der Zulieferer auch ganze Wertschöpfungsketten berücksichtigt, habe bei der vorberatenden Kommission des Kantonsrates grossmehrheitlich Anklang gefunden, sagt Kommissionspräsident Christof Hartmann (SVP).

Kantonsrat Christof Hartmann, SVP. Bild: Benjamin Manser

Mit der Erhöhung des Volumens des nationalen Härtefallprogramms im Covid-19-Gesetz auf fünf Milliarden Franken seien allerdings Anpassungen auch auf kantonaler Ebene erforderlich, hält die Kommission fest. Total sollen neu voraussichtlich 261 Millionen Franken im Kanton für Härtefallhilfen zur Verfügung stehen, die von Bund und Kanton als nicht rückzahlbare Beträge und in Form von Solidarbürgschaften ausgerichtet werden. Offen ist noch der Verteilschlüssel: Der Bund übernimmt voraussichtlich zwei Drittel, der Kanton einen Drittel der Kosten – die entsprechenden Beschlüsse fällt das Bundesparlament im März.

Bis dahin stehen 98,9 Millionen Franken zur Verfügung – bestehend aus einem ersten Teil von 22,6 Millionen Franken, je zur Hälfte vom Bund und vom Kanton bereitgestellt, einem zweiten Teil von 33,9 Millionen Franken, zu 80 Prozent vom Bund und zu 20 Prozent vom Kanton finanziert und einem dritten Teil von 42,4 Millionen Franken, der zu zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel vom Kanton bereitgestellt wird.

Kommission beantragt Präzisierungen

Die Kommission schlägt dem Kantonsrat vor, den Kantonsbeitrag, der für die Inanspruchnahmen der Bundesmittel nötig ist, von heute 75 Millionen Franken auf neu maximal 95 Millionen Franken festzulegen. Der Kanton St.Gallen knüpft die Härtefallhilfen an mehrere Auflagen – eine davon präzisiert die Kommission nun: Unternehmen sollen neben anderen Anforderungen nachweisen, dass sie per 31. Dezember 2019 nicht überschuldet waren. Die Regierung hatte im Gesetzesentwurf vorgesehen, dass die Unternehmen zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2019 nicht überschuldet sein durften.

Auch bei den Krediten gibt es eine Anpassung: Die vorberatende Kommission will sie mit einem Verfallsdatum versehen. Sie sollen demnach «möglichst rasch» bezogen werden, der Anspruch auf Gewährung der Solidarbürgschaften soll 60 Tage nach dem Entscheid des Kantons verfallen.

Lex Seilbahnen gab zu reden

Die Aufzählung der Branchen, die bisher von den Härtefallhilfen profitieren, empfand die Kommission als unvollständig, «die Regierung hat aber mehrmals betont, dass sie offen für Erweiterungen ist», sagt Hartmann. «Die entsprechenden Anträge sind aber Sache der einzelnen Branchen.»

Eine St.Galler Spezialität: Auch Seilbahnbetriebe (hier am Pizol) werden unterstützt. Bild: Michel Canonica

In der Kommission intensiv diskutiert wurde die St.Galler Spezialität bei den Härtefallhilfen, die Beiträge für die Seilbahnbetriebe, die die geforderten Umsatzeinbussen des Bundesprogramms nicht erfüllen, aber dennoch mit Liquiditätsproblemen kämpfen. «Vor allem die nicht rückzahlbaren Beiträge gaben in der Kommission zu reden», sagt Kommissionspräsident Hartmann. Laut Gesetzesentwurf müssen sich die Standortgemeinden mit einem Anteil von 40 Prozent an den Kosten beteiligen. Dagegen habe sich eine Kommissionsminderheit gewehrt: «Diese Änderungsanträge fanden jedoch keine Mehrheit.»

Ja zu den Bundesdarlehen für den FC St.Gallen und die SCRJ Lakers

Die Unterstützung des FC St.Gallen sowie der SC Rapperswil-Jona Lakers wird von der Kommission begrüsst – der Kanton übernimmt die Sicherheitsleistungen von 25 Prozent der beantragten Bundesdarlehen; diese Sicherheiten haben ein Volumen von 1,1 Millionen Franken (FCSG), beziehungsweise 0,7 Millionen Franken (SCRJ Lakers).

Der Kantonale Gewerbeverband zeigt sich in einer ersten Reaktion zufrieden mit dem Entwurf des Härtefallgesetzes und der Arbeit der vorberatenden Kommission: «Am vergangenen Freitag wurde den ersten Gesuchen entsprochen.» Die Vertreter der Regierung hätten in der Kommission mehrmals bekräftigt, bei der Beurteilung der Gesuche sachgerecht und pragmatisch vorzugehen, «ohne dabei die Gefahr von Missbräuchen aus dem Auge zu verlieren».

Der Kantonsrat berät die Vorlage in der Februarsession in erster und voraussichtlich zweiter Lesung. Das kantonale Härtefallgesetz untersteht dem obligatorischen Finanzreferendum, wird also dem Volk vorgelegt, weil es die Hürde von 15 Millionen Franken übersteigt. «Das wird voraussichtlich im Frühling oder Frühsommer der Fall sein», sagt Hartmann.