Gesetzes-Wirrwarr: Brüder können in Herisau doch gemeinsam politisieren – und sind damit nicht alleine

Die Wäspi-Brüder in Herisau sind nicht die einzigen, die in der gleichen Gemeinde eine amtliche Stelle bekleiden. Mit Alois und Thomas Künzle sitzen gegenwärtig zwei Brüder für die SVP im Gossauer Stadtparlament. In Wittenbach waren bis vor kurzem ebenfalls zwei Brüder für die Gemeinde tätig. Oliver Gröble ist Gemeindepräsident, sein Zwillingsbruder André Gröble war Mitglied der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde. Zwar keine Brüder, aber Vater und Sohn sassen bis vor kurzem im St.Galler Stadtparlament: Heini Seger (SVP) und Sohn Oskar Seger (FDP). Der Senior ist kürzlich zurückgetreten. Und auch in Gossau sassen einst Vater und Sohn gemeinsam im Parlament. Gallus Hälg (SVP) wurde zusammen mit Vater Hans Hälg (CVP) ins Gossauer Stadtparlament gewählt. Letzterer ist jedoch schon länger zurückgetreten. Anders abgelaufen ist es bei Monika Simmler. Die heutige SP-Kantonsrätin sass bis 2016 zusammen mit Mutter Doris Königer in der SP/Juso/PFG-Fraktion im St.Galler Stadtparlament. (lex)